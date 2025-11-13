Opinión
13 de noviembre de 2025
DeportesBéisbol
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Paul Skenes conquista el Cy Young en la Nacional y Tarik Skubal repite en la Americana

El as de los Pirates de Pittsburgh fue seleccionado de manera unánime en el Viejo Circuito

13 de noviembre de 2025 - 9:47 PM

Por Will Graves

El meteórico ascenso de Paul Skenes a la cima está completo.

El joven as de los Piratas de Pittsburgh fue seleccionado de manera unánime para obtener el Premio Cy Young de la Liga Nacional el miércoles. Se convirtió así en el primer lanzador en 40 años en ganar el premio al Novato del Año una temporada y el máximo galardón de pitcheo del béisbol a la siguiente.

Unos minutos antes, el as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ganó su segundo Premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana. Se unió de esta manera a una compañía de élite después de otra temporada espectacular en la que el zurdo ayudó a Detroit a conseguir un boleto de playoffs.

Skenes, de 23 años y seleccionado en el primer lugar general por los Piratas en el draft amateur de 2023 después de una destacada carrera en la Fuerza Aérea y LSU, brilló con los Piratas, que terminaron sin embargo en último lugar de su división.

Lideró las Mayores en efectividad (1.97) y ponchó a 216 bateadores en 187 entradas y un tercio durante su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Pese a su brillantez, a Skenes obtuvo apenas ayuda de la ofensiva lamentable de Pittsburgh para evitar convertirse en el primer abridor galardonado con el Cy Young en una campaña con un récord deficitario. Skenes ganó tres de sus últimas cuatro decisiones para terminar 10-10.

Dwight Gooden es el otro lanzador que ha ganado el premio al Novato del Año y un Cy Young en temporadas consecutivas. Lo logró en la Liga Nacional con los Mets de Nueva York en 1984 y 1985. El mexicano Fernando Valenzuela de los Dodgers de Los Ángeles barrió con ambos premios de la Liga Nacional en 1981.

Vern Law en 1960 y Doug Drabek en 1990 son los únicos otros Piratas en ganar el Premio Cy Young desde que se introdujo en 1956.

Skenes fue elegido en la cima de las 30 papeletas por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. El zurdo dominicano de Filadelfia, Cristopher Sánchez, recibió todos los votos para el segundo lugar, y el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, terminó tercero.

Pirates de PittsburghTigers de DetroitCy YoungGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Will Graves
