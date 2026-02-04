Puerto Rico se juega el pase a las semifinales ante Panamá en la Serie del Caribe

Los Cangrejeros de Santurce, representantes de Puerto Rico en la Serie del Caribe, tendrán este jueves un decisivo choque en busca de adelantar a la fase semifinal a pesar de que llegarán al encuentro contra Panamá con balance negativo de 1-2.

Los boricuas tuvieron día libre el miércoles mientras que los otros cuatro equipos vieron acción con partidos entre los dos combinados de México (Jalisco vs. Culiacán), y entre Panamá y República Dominicana.

Puerto Rico inició el domingo el torneo ganándole 5-4 a México verde (Tomateros de Culiacán), pero luego perdió 5-3 ante los Leones del Escogido de República Dominicana y 3-0 ante los Charros de Jalisco (México rojo).

Una victoria sobre los Federales de Chiriquí, representantes panameños, significaría para Puerto Rico su pase a la ronda semifinal.

El derecho Dereck Rodríguez, uno de los refuerzos de Santurce en este clásico caribeño, será el abridor por los boricuas en el partido que inicia a las 4:00 de la tarde.

La Serie del Caribe se está jugando en formato de todos contra todos entre los cinco equipos presentes en Jalisco. Los mejores cuatro se enfrentan en dos partidos semifinales para definir los dos finalistas que disputarán el título en un último juego el sábado.

“Independientemente de Panamá ganar o perder hoy, el juego del jueves es decisivo. Si Panamá le gana a Dominicana, se pone 1-2 igual que nosotros. Y si pierde, se pone 0-3 y tendría que ganarnos a nosotros”, explicó en entrevista telefónica desde México el director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Carlos Berroa, sobre lo crucial que será el choque.

Contando con que los Leones del Escogido y los Charros de Jalisco salieran victoriosos el miércoles en sus respectivos encuentros, esto colocaría a México verde con 1-2 y a Panamá con 0-3.

Entonces una victoria de los Cangrejeros el jueves sobre los Federales, les daría el derecho a disputar uno de los choques semifinales.

“Se puede dar el panorama de un triple empate, con 1-3, entre Puerto Rico, Panamá y los Tomateros. Y ahí sí nosotros entraríamos, porque habría que ir a las carreras anotadas. Y en carreras debemos ganar, porque Panamá perdió el primer juego (contra México verde) por 11 carreras”, explicó Berroa refiriéndose al revés de los Federales 11-4 frente a los Charros de Jalisco (México rojo).

“En carreras debemos estar mejor, a menos que mañana ocurra algo y perdamos 12-0”, advirtió Berroa.

La Serie del Caribe comenzó desde 2013 con el sistema de una final en juego de muerte súbita por el título. En el pasado el equipo de mejor récord al finalizar el ‘round robin’, era declarado campeón.

