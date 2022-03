TAMPA, Florida. Rachel Balkovec, contratada por los Yankees de Nueva York como la primera mujer en desempeñarse como mánager de un club de ligas menores afiliado a un equipo de la MLB, sufrió un pelotazo en la cara durante una práctica de bateo y quedará marginada hasta por una semana.

Balkovec se llevó el impacto el martes y no estuvo disponible para su primer juego de pretemporada, previsto para hoy, jueves, con el club Tampa de la Clase A.

La mánager de 35 años, no sufrió conmoción cerebral pero sí inflamación facial, informaron el miércoles los Yankees. Participaba en una práctica de bateo dentro de una jaula bajo techo en el complejo de ligas menores cuando resultó lesionada.

Los médicos del equipo ordenaron a Balkovec descansar los próximos cinco o siete días. Será reexaminada cuando le baje la inflamación.

“En general me considero muy afortunada”, declaró Balkovec en un comunicado. “Los médicos me han pedido que sea inteligente y mesure mis actividades los próximos días; tengo pensado seguir sus indicaciones. Aunque ya extraño estar con los jugadores y el personal, no anticipo que esto afecte mi papel ni responsabilidades para la campaña regular”.

PUBLICIDAD

La entrenadora tiene previsto dirigir su primer duelo de temporada regular el 8 de abril durante la visita a Lakeland.

Balkovec ha roto varias barreras en ruta hacia su puesto de piloto. Fue la primera mujer coach de fortalecimiento y acondicionamiento de tiempo completo en ligas menores, y después la primera coach de bateo de tiempo completo en las menores con los Yankees.

En enero, los Yankees anunciaron la contratación de Balkovec como piloto para un equipo de ligas menores.

Balkovec, exreceptora de sóftbol en Creighton y Nuevo México, consiguió su primer empleo en el béisbol profesional con los Cardinals de San Luis como coach de fortalecimiento y acondicionamiento de un club de ligas menores en 2012.

Se integró en 2016 con los Astros de Houston. Fue contratada como coordinadora de fortalecimiento y acondicionamiento para peloteros latinoamericanos y después como coach de fortalecimento y acondicionamiento para el club de Corpus Christi de la Doble A.

En 2019, los Yankees la contrataron como entrenadora de bateo para ligas menores.