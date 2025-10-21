Ramón Vázquez fue entrevistado por los Twins para la vacante de dirigente: “Ya pasé la primera etapa”

Caguas - Ramón Vázquez, dirigente de los Criollos de Caguas y coach de banca de los Red Sox de Boston, fue entrevistado por la gerencia de los Twins de Minnesota para la vacante de dirigente y aguarda por conocer si avanzará a la segunda ronda del proceso.

Los Twins solicitaron permiso a la organización de Boston para entrevistar al exjugador boricua con miras a llenar la vacante dejada por el despido de Rocco Baldelli.

De ser confirmado, se convertiría en el sexto puertorriqueño en dirigir en la historia de las Grandes Ligas, detrás de Edwin Rodríguez, Alex Cora, Dave Martínez, Charlie Montoyo y Josué “Joe” Espada.

“Pasé por un proceso la semana pasada. Ellos (los Twins) pidieron permiso. Estuve en conversación con ellos desde el lunes hasta el viernes por Zoom mientras me encontraba en California. Ya pasé la primera etapa”, compartió Vázquez este martes durante la primera práctica oficial de los Criollos en el Estadio Yldefonso Solá Morales de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Dijeron que iban a haber dos fases. Explicaron que después de que terminaran de entrevistar un sinnúmero de personas, iban a entrevistar entre ocho y nueve candidatos para el trabajo, iban a hacer una segunda fase de entrevistas que va a requerir volar a Minnesota. Esa decisión la van a tomar en algún momento de esta semana. Estoy a la espera de si voy a estar haciendo esas entrevistas en la segunda fase o no”, agregó el otrora jugador.

Según ha trascendido, otros candidatos a dirigir a los Twins son Nick Punto, Derek Shelton, James Rowson y Vance Wilson.

Vázquez —quien trabaja con Boston desde 2018, cuando se integró como coach e intérprete— considera que respondió bien a las preguntas y compartió que la mayoría de ellas se centraron en conocerlo a él y su trayectoria. Agregó que, hasta el momento, no ha recibido acercamientos de ninguna otra novena.

Al analizar el equipo que podría dirigir, Vázquez reconoció que los Twins atravesaron una temporada de muchos cambios, especialmente luego de quedar fuera de contención.

Byron Buxton es uno de los pocos jugadores estelares que permanecen en Minnesota. (Abbie Parr)

Señaló que la organización salió de varios jugadores de calidad, pese a que el equipo lucía muy sólido al inicio de la campaña. Uno de ellos fue el boricua Carlos Correa.

No obstante, destacó que el conjunto aún cuenta con un núcleo talentoso y bien preparado, con figuras como Matt Wallner, Trevor Larnach, Byron Buxton y Royce Lewis, aunque algunos de ellos han tenido dificultades para mantenerse saludables durante una temporada completa.

“Definitivamente todavía tienen un buen núcleo de jugadores de posición y muy buenos lanzadores... tienen a Pablo López, tienen a (Joe) Ryan, (Simeon Woods) Richardson, (Bailey) Ober… tienen un buen sinnúmero de peloteros que todavía pueden competir", dijo el cayeyano.

“Obviamente, fueron muchos los cambios que hicieron y los jugadores que movieron: (Jhoan) Durán, (Carlos) Correa, (Ty) France. Salieron de (Willie) Castro, salieron de (Harrison) Bader, Griffin Jax, salieron de [Louis] Varland, que ahora mismo va en camino a la Serie Mundial. No sé exactamente qué tanto recibieron, pero me imagino que, por todos esos buenos jugadores que dejaron ir, obtuvieron muy buen talento”, prosiguió.

“¿Qué tan preparado está ese talento para aportar en las Grandes Ligas?, no lo sé. Son cosas que tendría que preguntar de recibir esa oportunidad. Todavía queda tiempo para eso. Por ahora soy el coach de banca de los Red Sox y estoy enfocado en eso”, sostuvo.

Los Twins no alcanzaron la postemporada y terminaron con marca de 70-92, cuartos en la División Central de la Liga Nacional.

Los Criollos apoyan a Vázquez

El gerente general de los Criollos de Caguas, Jesús “Motorita” Feliciano, manifestó que se sentiría orgulloso si Vázquez es contratado por los Twins y está consciente de que deberían buscar un sustituto inmediatamente.

“Si es contratado desde ese mismo día que le den esa llamada, nosotros tenemos que buscar ese plan B. Obviamente nosotros estamos preparados para que él pueda tener esa oportunidad.Creo que como puertorriqueños y como organización nos sentiríamos más que orgullosos que él tenga la oportunidad”, dijo Feliciano.

“Él (Vázquez) está sumamente preparado. Es una persona que se prepara bien y que tiene la pasión del juego y está actualizado, que yo creo que eso es lo más importante. Se comunica muy bien con los jugadores y creo que eso es un factor bien grande en el béisbol de ahora. Si logra ser nombrado como dirigente, los Criollos de Caguas están preparados para dar ese próximo paso”, puntualizó el también exjugador.

Feliciano indicó que la organización no ha sostenido conversaciones con personas fuera del equipo en caso de que Vázquez reciba una oportunidad como dirigente en otra franquicia. Explicó que el club cuenta con personal interno preparado para asumir mayores responsabilidades dentro del cuerpo técnico.

“Tenemos un grupo de coaches con mucha experiencia, que llevan muchos años en la liga, y hemos tenido casos en que algunos han estado un año y otro no”, dijo.

Mencionó como ejemplos al propio Vázquez, quien salió de los Criollos, el año que fue nombrado como coach de banca; a José David Flores, quien regresó tras un tiempo fuera; y a Edgar Pérez, con experiencia como dirigente y reincorporado esta temporada.