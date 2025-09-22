Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reds vencen 1-0 a Cubs y empatan con Mets en la lucha por el comodín de la Liga Nacional

Cincinnati hilvanó su quinta victoria consecutiva y alcanzó a Nueva York en la batalla por el último boleto a la postemporada

22 de septiembre de 2025 - 8:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El lanzador de los Reds de Cincinnati, Andrew Abbott, lanza durante la tercera entrada del juego contra los Cubs de Chicago. (Michael Swensen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cincinnati - Los Reds de Cincinnati vencieron el domingo 1-0 a los Cubs de Chicago y se colocaron en un empate con los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín en la Liga Nacional.

RELACIONADAS

Los Reds han ganado cinco juegos consecutivos, el máximo de la temporada, y seis de siete. Los Mets perdieron ante los Nationals más temprano en el día.

El juego del domingo se retrasó una hora y 11 minutos debido a la lluvia.

Matt McLain conectó un doble y anotó con un doble de Gavin Lux con dos outs al derecho, poniendo a los Rojos adelante 1-0 en el tercer inning.

Jameson Taillon (10-7) lanzó siete entradas sin bases por bolas y cuatro ponches.

El abridor de los Reds, Andrew Abbott, permitió cinco hits en cuatro 2/3 entradas antes de que Cincinnati recurrieran al bullpen. Nick Martínez (11-13) lanzó dos 1/3 entradas en blanco. Graham Ashcraft permitió un hit en el octavo.

Pete Crow-Armstrong consiguió su séptimo salvamento de la temporada.

Por los Cubs, los dominicanos Carlos Santana de 2-1 y Kevin Alcántara de 2-1.

Por los Reds, los dominicanos Noelvi Marte de 3-1 y Elly De La Cruz de 3-1.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Reds de CincinnatiCubs de ChicagoMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: