Feriados
21 de septiembre de 2025
Jacob Young se “disfraza” de Superman y los Mets siguen en picada

La novena neoyorquina sufrió la undécima derrota de sus últimos 15 partidos

21 de septiembre de 2025 - 6:57 PM

Jacob Young, jardinero de los Nationals de Washington, atrapa un batazo de Brett Baty, de los Mets de Nueva York. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Nueva York - Jacob Young realizó un par de atrapadas sensacionales en el jardín central para evitar extrabases el domingo, mientras los Nationals de Washington se aferraron y propinaron una costosa derrota a los Mets de Nueva York por 3-2.

Los Mets, que han perdido 11 de 15 y tienen un récord de 35-52 desde mediados de junio, cayeron en un empate con los enrachados Reds por el último comodín de la Liga Nacional. Cincinnati, que venció a los Cubs de Chicago 1-0, tiene a su favor el criterio de desempate sobre Nueva York.

Con los Mets abajo 3-1, Brett Baty inició la quinta entrada con un largo elevado al jardín central contra Jake Irvin (9-13). Young inicialmente hizo una atrapada giratoria y saltando, pero perdió la pelota al chocar contra la pared. Mientras la pelota caía hacia el suelo, un tambaleante Young la pateó de nuevo al aire y la atrapó por segunda vez para una atrapada acrobática.

Young hizo una atrapada aún más oportuna cuando saltó y alcanzó por encima de la barda del jardín entre izquierdo y central para robarle el cuadrangular del empate al venezolano Francisco Álvarez al inicio de la novena.

El boricua Francisco Lindor bateó un jonrón al inicio del sexto rollo para los Mets, pero Mitchell Parker escapó de un aprieto con dos en base y un out. Haciendo su primera aparición de relevo en las Grandes Ligas después de 59 aperturas, Parker lanzó las últimas tres entradas y dos tercios para ganar el salvamento en relevo de Irvin, quien entró con un récord de 0-8 y una efectividad de 9.00 en sus nueve salidas anteriores.

Daylen Lile anotó por un error de tiro de Lindor en el campocorto en la segunda, cuando Nasim Núñez conectó un jonrón de dos carreras contra Sean Manaea (2-4), reincorporado de la lista de paternidad antes del juego.

Cedric Mullins tuvo un sencillo productor en la segunda, cuando su línea hundida eludió a un Lile deslizándose, quien salió con una contusión en la rodilla izquierda.

Manaea permitió cuatro hits y ponchó a tres en más de tres entradas.

Por los Nationals, el colombiano Jorge Alfaro bateó de 4-2 con una carrera anotada; y el venezolano Andrés Chaparro de 1-0.

Por los Mets, los dominicanos Starling Marte bateó de 1-1 y Juan Soto de 2-1; el puertorriqueño Lindor de 4-1 con una anotada y una producida; y los venezolanos Luis Torrens de 4-1 con una anotada y Álvarez de 1-0.

Mets de Nueva YorkMLBGrandes LigasBéisbol
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
