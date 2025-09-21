Cal Raleigh supera el récord de jonrones de Ken Griffey Jr. en una sola temporada para los Mariners

Houston - Cal Raleigh, de Seattle, aún no podía apreciar completamente su lugar en la historia el sábado por la noche después de conectar su jonrón número 57 para superar a Ken Griffey Jr. por el récord de franquicia de una sola temporada en una victoria sobre los Astros de Houston.

“Es una cosa extraña en qué pensar”, dijo. “Realmente no puedo comprenderlo ni entenderlo todavía. así que... muy agradecido por ello y se siente raro estar en la misma frase con él, seguro”.

Los Mariners ganaban 2-0 en la tercera entrada cuando Raleigh conectó un sinker de 95.5 mph del zurdo Framber Valdez hacia el bullpen en el jardín derecho-central para poner el marcador 3-0 y superar la marca que Griffey alcanzó tanto en 1997 como en 1998.

“Lo hemos visto conectar algunos jonrones bastante épicos e ir en la dirección opuesta a esa parte del estadio con la mano derecha, eso fue realmente bien golpeado”, dijo el manager Dan Wilson. “Y solo otro hito para él. Temporada increíble”.

Raleigh levantó su brazo derecho en señal de celebración mientras rodeaba la segunda base y levantó el tridente que los Mariners usan para la celebración de su jonrón hacia el cielo después de que J.P. Crawford se lo entregara justo antes de entrar al dugout.

Dijo que ha estado en contacto con Griffey con bastante frecuencia esta temporada, pero que aún no había sabido de él el sábado por la noche.

“Se ha comunicado varias veces”, dijo Raleigh. “Ha estado en T-Mobile un par de veces también, así que es increíble. un tipo súper bueno, siempre es divertido estar cerca en el clubhouse... y estoy seguro de que tendrá algo que decir aquí después”.

Raleigh, de 28 años, estaba mucho más preocupado por el hecho de que su equipo se aferró a una victoria de 6-4 el sábado por la noche, para avanzar dos juegos por delante de los Astros en la División Oeste de la Liga Americana, de lo que estaba por establecer otro récord.

“Me alegro de que haya terminado”, dijo. “Estoy muy agradecido y es algo increíble, pero me alegro de que podamos volver al béisbol”.

Raleigh, quien lidera las Mayores en jonrones, ya superó el récord de MLB de Mickey Mantle de jonrones por un bateador ambidiestro de 54 que se mantenía desde 1961. También estableció el récord de MLB de jonrones por un receptor esta temporada, eclipsando los 48 que Salvador Pérez conectó en 2021.

Wilson dijo que igualmente impresionante como sus números ofensivos ha sido su trabajo en la defensa.