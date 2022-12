La explanada que conecta el Coliseo Roberto Clemente y el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, se convertirá en los próximos meses en el hogar de la exposición fotográfica “3,000″, que recoge momentos inéditos del legendario pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

La muestra, que puede ser visitada desde este martes, consta de imágenes tomadas por el fotoperiodista Luis Ramos y reúne lo acontecido el día que Clemente conectó el hit 3,000 el 30 de septiembre de 1972 hasta su trágica muerte el 31 de diciembre de ese mismo año. Ambos acontecimientos sucedieron hace 50 años.

La instalación fue exhibida en el Paseo La Princesa, en el Viejo San Juan, desde el 30 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Se estima que más de 100,000 personas disfrutaron de ella. Posteriormente se moverá para el hogar de los Pirates de de Pittsburgh, el PNC Park, para ser expuesta durante la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

Para Luis Roberto Clemente, hijo del insigne jugador, la oportunidad de poder ver estas fotos y compartirlas con el público lo llena de felicidad y orgullo. De hecho, Luis Roberto reconoció que algunos de los retratos que se muestran en la instalación los vio por primera vez cuando se llevó a cabo el proceso de curadoría de la exposición.

“Tuve el placer de ir a la bóveda de El Nuevo Día mientras buscaba las fotos que se iban a usar en esta exposición, y realmente me puse bien contento de ver imágenes inéditas. Eso es lo que público va a poder disfrutar al ver esta exposición”, dijo el vástago del miembro del Salón de la Fama del béisbol.

Luis Roberto expuso que las fotos que más lo impactaron fueron las de la búsqueda del cuerpo de su progenitor luego del accidente aéreo que segó su vida. El avión en el que viajaba el primer latino en conectar 3,000 imparables en las Grandes Ligas se estrelló en las aguas del Océano Atlántico a una milla y media del entonces conocido Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Iba de camino a Managua para llevar ayuda humanitaria para los damnificados por un terremoto que había asolado la capital nicaragüense.

Sus restos nunca fueron hallados.

“Ver fotos que no había visto nunca, me impresionó mucho. Son imágenes que me hicieron recordar tanto”, reiteró el hombre.

Por su parte, el presidente de los Cangrejeros de Santurce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), Carlos Iguina, declaró que tener esa exposición en medio de la temporada de béisbol invernal representa “muchísimo” por la importancia de la figura del recordado número 21 en el deporte y con la franquicia santurcina.

“Sabemos lo que Estadio Hiram Bithorn representó para la figura de Roberto Clemente. Sabemos también que este estadio fue el lugar del que él salió para tomar el avión que debía llevarlo a Managua. Este es un lugar de mucho significado”, manifestó Iguina.

“El hecho de que GFR Media haya organizado esto es algo que se agradece. Esto complementa el entretenimiento que queremos llevar. Que vengan al estadio a ver los juegos y que también conozcan de esta gran historia de Roberto Clemente”, agregó el ejecutivo sobre la muestra que también fue posible gracias a la ayuda de MCS.