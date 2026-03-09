Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Resumen del Clásico Mundial: Panamá sorprende a Canadá en el Hiram Bithorn

Además, México le dio un nocaut de 16-0 a Brasil en seis entradas en Houston

9 de marzo de 2026 - 12:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dario Agrazal festeja en la loma el triunfo de Panamá sobre Canadá. (Fernando Llano)
Por Servicios combinados

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

Panamá sorprendió este domingo a Canadá al imponerse 4-3 en el segundo partido de la jornada disputado en el Estadio Hiram Bithorn del Clásico Mundial de Béisbol.

Rubén Tejada impulsó dos carreras con un sencillo como bateador emergente en la sexta entrada, llevando a los panameños a su primera victoria en el Grupo A.

Enrique Bradfield Jr. conectó tres imparables por Panamá, incluido un sencillo remolcador. Luis Castillo también aportó un sencillo productor, mientras que Miguel Cienfuegos lanzó 2 1/3 entradas sin permitir hits como relevista para asegurar el triunfo, en un partido que tuvo retraso por lluvia.

Panamá abrió su participación en el Clásico Mundial con derrotas ante Cuba el viernes y frente a Puerto Rico el sábado en el Bithorn. Panamá enfrentará a Colombia, que aún no conoce la victoria, en su último juego del grupo el lunes.

Abraham Toro conectó un doble impulsor para Canadá, que cayó a marca de 1-1.

México aplasta a Brasil

Por otro lado, México desplegó también este domingo un ataque de 16 imparables para aplastar 16-0 a Brasil en un juego que terminó tras seis entradas.

El partido, celebrado en el Daikin Park de Houston (Texas), finalizó de manera anticipada debido a la denominada regla de piedad (mercy rule), que pone fin al encuentro cuando un equipo tiene una ventaja de 15 carreras después de la quinta entrada.

Horas antes, también en el Daikin Park, la selección de Gran Bretaña se despidió del torneo al caer 7-4 contra Italia, que se mantiene invicta con dos victorias.

Con estos resultados, brasileños y británicos encadenaron su tercera derrota en el Grupo B del torneo.

De esta manera, ya son cinco las selecciones eliminadas tras sufrir tres derrotas en igual número de presentaciones: República Checa, Colombia, Gran Bretaña, Nicaragua y Brasil.

Información de AP y EFE fueron utilizadas en esta historia.

BéisbolPanamáClásico Mundial de BéisbolCanadáEstadio Hiram Bithorn
