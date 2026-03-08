Resumen del Clásico Mundial: Japón asegura su pase y Cuba sigue invicta antes de enfrentar a Puerto Rico

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

El campeón defensor Japón se convirtió en la primera nación en asegurar un boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol y luego remontó con un jonrón de dos carreras de Masataka Yoshida en la séptima entrada para vencer 4-3 a Australia la noche del domingo en Tokio y garantizar el primer lugar de su grupo en la primera ronda.

Japón aseguró su avance más temprano el domingo cuando Corea del Sur perdió ante Taiwán 5-4 en 10 entradas, también en el Tokyo Dome. La victoria de Japón aseguró el primer lugar del Grupo C para Shohei Ohtani y los Samurai Warriors (3-0).

Tras completar la fase de grupos el martes con un juego contra República Checa (0-3), Japón viajará a Miami para disputar un cuarto de final el 14 de marzo. Australia puede asegurar un lugar en los cuartos de final si derrota a Corea del Sur (1-2) el lunes.

El abridor japonés Tomoyuki Sugano lanzó cuatro entradas sin permitir carreras y permitió cuatro hits. Australia (2-1) tomó ventaja con una carrera sucia en la sexta frente al ganador Chihiro Sumida. Aaron Whitefield conectó doble, robó tercera y anotó tras un error en tiro del receptor Kenya Wakatsuki.

Japón había llenado las bases en la cuarta entrada cuando, con Ohtani en el plato, Shugo Maki fue puesto out en segunda por el receptor Robbie Perkins.

Ohtani recibió base por bolas en cuatro lanzamientos del perdedor Jon Kennedy al abrir la séptima entrada, una de las 12 bases por bolas otorgadas por los lanzadores australianos, y Yoshida conectó un slider bajo hacia las gradas del jardín derecho-central para poner el juego 2-1. Yoshida suma 19 carreras impulsadas en la historia del Clásico, tercero detrás de los cubanos Frederich Cepeda (23) y Alfredo Despaigne (21).

Teruaki Sato añadió una carrera impulsada en la octava ante Ky Hampton, quien otorgó una base por bolas con las bases llenas a Seiya Suzuki para colocar el marcador 4-1.

Alex Hall y Rixon Wingrove conectaron jonrones en la novena frente a Taisei Ota, quien retiró a Robbie Perkins con un rodado para el último out y logró su segundo salvamento.

República Dominicana conecta cuatro jonrones en paliza 12-1 sobre Países Bajos

En Miami, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y Austin Wells conectaron cuadrangulares para que República Dominicana aplastara 12-1 a Países Bajos en siete entradas el domingo y se mantuviera invicta en el Grupo D.

El partido terminó por la regla de misericordia cuando el jonrón de dos carreras de Soto en la parte baja de la séptima dio a los dominicanos una ventaja de doble dígito. Fue el tercer juego del torneo que no llegó a nueve entradas; Japón venció a Taiwán 13-0 y Taiwán superó a República Checa 14-0 en el Grupo C.

República Dominicana ha superado a sus rivales 24-4 en dos juegos en el loanDepot Park.

Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte recibieron tres bases por bolas cada uno por los dominicanos. El abridor Luis Severino permitió una carrera y tres hits mientras ponchaba a cinco en cuatro entradas.

Los dominicanos rompieron el juego con seis carreras en la quinta entrada. Caminero conectó un jonrón de tres carreras y Wells añadió otro de dos. Un elevado de sacrificio de Marte puso el marcador 10-1.

El segundo jonrón del torneo de Caminero salió a 115.8 mph.

República Dominicana atacó temprano con dos carreras en la primera entrada ante Arij Fransen, quien cargó con la derrota. Guerrero conectó un sencillo impulsor y Marte anotó desde tercera tras un error en tiro del campocorto Xander Bogaerts.

Didi Gregorius acercó a Países Bajos (1-2) con un jonrón solitario en la segunda antes de que el vuelacercas de dos carreras de Guerrero en la tercera colocara el marcador 4-1.

Jonrones de Martínez y Arruebarrena impulsan a Cuba sobre Colombia 7-4

Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena conectaron jonrones en una primera entrada de cuatro carreras que ayudó a Cuba a mejorar su marca a 2-0 en el Grupo A.

Yiddi Cappe añadió un triple de dos carreras en la sexta. Yoelkis Guibert tuvo dos de los ocho hits de Cuba, y Denny Larrondo lanzó dos entradas para llevarse la victoria en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

Cuba venció a Panamá 3-1 en su debut el viernes. Su próximo compromiso es un duelo ante Puerto Rico el lunes por la noche.

Tito Polo impulsó dos carreras por Colombia, que aún no ha ganado y enfrenta a Panamá el lunes. Gio Urshela conectó un sencillo productor.

Colombia batea 2 de 28 con corredores en posición de anotar en sus tres juegos del Clásico y ha dejado 29 corredores en base.

Martínez conectó un jonrón de tres carreras hacia la derecha ante una recta 2-1 de Luis Patiño. Roel Santos recibió base por bolas y Yoán Moncada fue golpeado por un lanzamiento antes del batazo de Martínez hacia el jardín contrario.

Arruebarrena puso el juego 4-1 con un jonrón solitario con un out, lo que sacó del juego a Patiño.

Luis Patiño permitió cuatro carreras en 0.1 innings. (Ramon "Tonito" Zayas)

Colombia redujo la ventaja de Cuba a 7-4 cuando Polo fue golpeado con las bases llenas en la séptima. Pero Luis Romero entró y retiró al bateador emergente Daniel Vellojin con un rodado al lanzador para cerrar la entrada.

Yoan López escapó de un aprieto en la octava por Cuba y Raidel Martínez trabajó la novena para su segundo salvamento.

Taiwán vence a Corea del Sur 5-4 en 10 entradas

Kun-Yu Chiang tocó la bola para impulsar a Chieh-Hsien Chen con la carrera de la ventaja en la décima entrada para Taiwán, que terminó la fase de grupos con marca de 2-2.

Ju Won Kim, de Corea del Sur, fue puesto out en el plato en la parte baja del décimo episodio tras un rodado de Hyeseong Kim, con el primera base Nien-Ting Wu tirando al receptor Shao-Hung Chiang. Jyun-Yue Tseng retiró a Do Yeong Kim con un elevado para el salvamento.

Yu Chang y Tsung-Che Chen conectaron jonrones solitarios por Taiwán y Stuart Fairchild pegó un cuadrangular de dos carreras para poner el juego 4-3 en la octava, su segundo del torneo tras un grand slam ante República Checa.

“Ese fue uno de los juegos más divertidos que he jugado en mi vida”, dijo Fairchild, jardinero de la organización de Cleveland cuya madre es de Taiwán.

Do Yeong Kim conectó un doble impulsor en la parte baja de la entrada para remolcar a Hyeseong Kim.