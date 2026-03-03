Ricky Rivera dirigirá a los Gigantes en la pelota invernal
El Dirigente del Año 2024-25 regresa a la novena de Carolina luego de fungir como coach con los campeones Cangrejeros de Santurce
3 de marzo de 2026 - 4:20 PM
Ricardo “Ricky” Rivera fue anunciado el martes como nuevo dirigente de los Gigantes de Carolina en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
Rivera sustituirá a Edwards Guzmán, anunciado como mentor de los Criollos de Caguas.
“Estamos bien contentos en poderle dar la bienvenida nuevamente a Ricky a los Gigantes de Carolina. Nos enorgullece contar con el liderazgo y experiencia que Ricky trae a nuestro equipo”, dijo Pedro Hernández, gerente general de los Gigantes, en un comunicado publicado en la cuenta Facebook del equipo.
“Es un verdadero honor contar con un dirigente que se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del país. Su preparación, liderazgo y visión aportan un gran valor a nuestra equipo y estamos convencidos de que su llegada marca el inicio de una nueva etapa para nuestra organización. Confiamos plenamente en que su compromiso y visión nos guiarán hacia grandes logros y nos ayudarán a continuar construyendo un equipo competitivo, unido y enfocado en la excelencia”, agregó.
Rivera fue coach de bullpen de los Gigantes en 2022-23, logrando conseguir un subcampeonato junto a Guzmán.
En 2024-25, debutó como mentor en la LPBRC al mando de los Senadores de San Juan, quienes alcanzaron la final. Rivera fue galardonado como Dirigente del Año.
En la pasada temporada, fungió como coach de tercera base de los Cangrejeros de Santurce, eventuales campeones del torneo.
