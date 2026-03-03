Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ricky Rivera dirigirá a los Gigantes en la pelota invernal

El Dirigente del Año 2024-25 regresa a la novena de Carolina luego de fungir como coach con los campeones Cangrejeros de Santurce

3 de marzo de 2026 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ricky Rivera dirigió a los Senadores de San Juan en 2024-25, alcanzado la final del torneo invernal. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ricardo “Ricky” Rivera fue anunciado el martes como nuevo dirigente de los Gigantes de Carolina en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

Rivera sustituirá a Edwards Guzmán, anunciado como mentor de los Criollos de Caguas.

“Estamos bien contentos en poderle dar la bienvenida nuevamente a Ricky a los Gigantes de Carolina. Nos enorgullece contar con el liderazgo y experiencia que Ricky trae a nuestro equipo”, dijo Pedro Hernández, gerente general de los Gigantes, en un comunicado publicado en la cuenta Facebook del equipo.

“Es un verdadero honor contar con un dirigente que se ha consolidado como uno de los talentos jóvenes más prometedores del país. Su preparación, liderazgo y visión aportan un gran valor a nuestra equipo y estamos convencidos de que su llegada marca el inicio de una nueva etapa para nuestra organización. Confiamos plenamente en que su compromiso y visión nos guiarán hacia grandes logros y nos ayudarán a continuar construyendo un equipo competitivo, unido y enfocado en la excelencia”, agregó.

Rivera fue coach de bullpen de los Gigantes en 2022-23, logrando conseguir un subcampeonato junto a Guzmán.

En 2024-25, debutó como mentor en la LPBRC al mando de los Senadores de San Juan, quienes alcanzaron la final. Rivera fue galardonado como Dirigente del Año.

En la pasada temporada, fungió como coach de tercera base de los Cangrejeros de Santurce, eventuales campeones del torneo.

Gigantes de Carolina Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Béisbol invernal
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
