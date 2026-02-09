San Sebastián impone su ritmo: 3-0 tras el primer fin de semana en el Béisbol Doble A

Los Patrulleros de San Sebastián registraron el mejor comienzo de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al convertirse en el único equipo con marca de 3-0, tras el primer fin de semana del torneo.

La novena pepiniana dominó 11-0 a los Navegantes de Aguada el viernes, superó 2-1 a los Tiburones de Aguadilla el sábado y cerró la jornada con triunfo 3-2 sobre los Libertadores de Hormigueros el domingo, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

“Tuvimos tres juegos y nos tocó enfrentar a tres equipos que en su mayoría solo jugaban un partido en el fin de semana, por lo que vimos a sus mejores lanzadores. Aún así, pudimos ejecutar el juego pequeño, jugar buena defensa y anotar temprano para darle ventaja al pitcheo”, dijo el dirigente de los Patrulleros, Juan Medina.

El piloto destacó la labor de sus abridores, a quienes limitó a 65 lanzamientos con miras a mantenerlos saludables durante la temporada. Además, resaltó el desempeño del relevo y de los jugadores jóvenes, quienes respondieron en momentos claves para preservar las victorias.

En la blanqueada del viernes, Anthony Borrero ponchó a 12 en 5.1 entradas sin permitir imparables para apuntarse el triunfo. Eliminó a los primeros nueve bateadores por la vía del ponche.

El sábado abrió Joshua Torres y el domingo hizo lo propio Ojani Chacón.

“Fueron tres salidas de calidad de nuestros iniciadores y el relevo hizo el trabajo. Los muchachos jóvenes respondieron y lograron entradas importantes en cero. Ese fue nuestro plan desde el principio”, indicó Medina.

El dirigente también reconoció que la ofensiva aún se encuentra en proceso de ajuste, luego de que las lluvias limitaran las prácticas previas al inicio del torneo. No obstante, confía en que el equipo continuará mejorando a medida que avance la campaña.

“Todavía estamos cayendo en tiempo con el bateo, pero los muchachos poco a poco están entrando en ritmo. Lo importante era arrancar bien y lo hemos logrado”, sostuvo Medina.