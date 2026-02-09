Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

San Sebastián impone su ritmo: 3-0 tras el primer fin de semana en el Béisbol Doble A

Mientras, los Azucareros de Yabucoa, los Titanes de Florida y los Cafeteros de Yauco empezaron con 2-0, cada uno

9 de febrero de 2026 - 11:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Patrulleros de San Sebastián consiguieron victorias en el fin de semana ante Aguada, Aguadilla y Hormigueros. (Suministrada / Béisbol Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Patrulleros de San Sebastián registraron el mejor comienzo de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al convertirse en el único equipo con marca de 3-0, tras el primer fin de semana del torneo.

RELACIONADAS

La novena pepiniana dominó 11-0 a los Navegantes de Aguada el viernes, superó 2-1 a los Tiburones de Aguadilla el sábado y cerró la jornada con triunfo 3-2 sobre los Libertadores de Hormigueros el domingo, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

“Tuvimos tres juegos y nos tocó enfrentar a tres equipos que en su mayoría solo jugaban un partido en el fin de semana, por lo que vimos a sus mejores lanzadores. Aún así, pudimos ejecutar el juego pequeño, jugar buena defensa y anotar temprano para darle ventaja al pitcheo”, dijo el dirigente de los Patrulleros, Juan Medina.

El piloto destacó la labor de sus abridores, a quienes limitó a 65 lanzamientos con miras a mantenerlos saludables durante la temporada. Además, resaltó el desempeño del relevo y de los jugadores jóvenes, quienes respondieron en momentos claves para preservar las victorias.

En la blanqueada del viernes, Anthony Borrero ponchó a 12 en 5.1 entradas sin permitir imparables para apuntarse el triunfo. Eliminó a los primeros nueve bateadores por la vía del ponche.

El sábado abrió Joshua Torres y el domingo hizo lo propio Ojani Chacón.

“Fueron tres salidas de calidad de nuestros iniciadores y el relevo hizo el trabajo. Los muchachos jóvenes respondieron y lograron entradas importantes en cero. Ese fue nuestro plan desde el principio”, indicó Medina.

El dirigente también reconoció que la ofensiva aún se encuentra en proceso de ajuste, luego de que las lluvias limitaran las prácticas previas al inicio del torneo. No obstante, confía en que el equipo continuará mejorando a medida que avance la campaña.

“Todavía estamos cayendo en tiempo con el bateo, pero los muchachos poco a poco están entrando en ritmo. Lo importante era arrancar bien y lo hemos logrado”, sostuvo Medina.

Mientras, con marca de 2-0 en el inicio de la temporada figuran los Azucareros de Yabucoa, los Titanes de Florida y los Cafeteros de Yauco.

Tags
Beisbol Doble A
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: