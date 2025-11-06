Séptimo juego de Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays fue el más visto en 34 años

Nueva York - El séptimo juego de la Serie Mundial, una victoria de los Dodgers de Los Ángeles por 5-4 sobre los Blue Jays de Toronto en 11 entradas, promedió 51 millones de espectadores combinados en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Las Grandes Ligas informaron que éste fue el duelo más visto desde el séptimo de la Serie Mundial de 1991 entre los Twins de Minnesota y los Bravos de Atlanta.

El encuentro promedió 27.33 millones de espectadores en Fox Sports, Fox Deportes y las plataformas de streaming de Fox. Según la empresa Nielsen, fue la segunda transmisión más vista de la semana pasada.

También fue el séptimo juego de la Serie Mundial más visto desde el séptimo de 2017 entre los Dodgers y los Astros de Houston, que promedió 29.07 millones. Fue una mejora del 16% respecto al último séptimo juego, disputado en 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros (23.19 millones).

El sexto juego ocupó el cuarto sitio en los ratings de Nielsen. El cuarto juego se situó en el séptimo peldaño, el quinto en el octavo y el tercero en el 13ro.

El Canadá promedió 11.6 millones de televidentes a través de Sportsnet y TVA Sports en francés. Fue la transmisión en inglés más vista desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010.

En Japón, donde el juego decisivo comenzó a las 9 de la mañana hora local, el promedio fue de 12 millones. El sexto duelo —donde el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto permitió una carrera en seis entradas— promedió 13,1 millones de televidentes.

Fue el juego de la Serie Mundial más visto en una sola cadena en Japón.

Toda la serie de siete juegos promedió 15,71 millones en Fox, un aumento del 2% respecto a la serie del año pasado entre los Dodgers y los Yankees. Es la primera vez desde 2015 y 2016 que la Serie Mundial ha tenido aumentos de audiencia dos años consecutivos.

Incluyendo la transmisión del primer duelo por Univisión, el promedio completo en Estados Unidos fue de 16.1 millones. El promedio de la Serie Mundial en Japón fue de 9.7 millones y de 8.1 millones en Canadá.

La postemporada completa de la MLB en Fox, FS1 y FS2 promedió 8.09 millones de vistas, un incremento del 8% respecto al año pasado y la mejor postemporada de Fox desde 2017.