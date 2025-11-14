Opinión
14 de noviembre de 2025
77°lluvia moderada
Béisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Shohei Ohtani conquista su cuarto MVP y hace historia con otra votación unánime

El astro japonés se convirtió en apenas el segundo jugador con al menos cuatro premios al Más Valioso en MLB, sólo detrás de Barry Bonds

14 de noviembre de 2025 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por David Bradnt / The Associated Press

El astro japonés Shohei Ohtani ganó con votación unánime el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el jueves, para obtener el galardón por tercer año consecutivo y cuarto en total.

Ohtani se convirtió apenas en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar al menos cuatro premios al Más Valioso, sólo superado por los siete de Barry Bonds.

El bateador y pitcher de 31 años, ganó el premio al Más Valioso de la Liga Americana con los Angels de Los Ángeles en 2021 y 2023. Firmó con los Dodgers, el equipo de la misma ciudad, en el receso siguiente, y ganó el mismo honor pero de la Liga Nacional en 2024, durante su primera temporada en Chavez Ravine. También ha ganado la Serie Mundial en ambas temporadas con los Dodgers.

Ohtani obtuvo los 30 votos de primer lugar de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ha ganado sus cuatro trofeos al Más Valioso de manera unánime.

El toletero de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, terminó segundo con 23 votosa ese lugar, mientras que el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue tercero con cuatro.

El Jugador Más Valioso de la Liga Americana se anunciaría más tarde. El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, el receptor de los Mariners de Seattle, Cal Raleigh, y el tercera base dominicano de los Guardians de Cleveland, José Ramírez, son finalistas.

Tags
Shohei OhtaniMLBLiga NacionalGrandes LigasDodgers de Los ÁngelesJuan Soto
ACERCA DEL AUTOR
David Bradnt / The Associated Press
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: