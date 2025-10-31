Opinión
31 de octubre de 2025
Shohei Ohtani podría ir como abridor o guardabosque si los Dodgers extienden la Serie Mundial

En caso de un séptimo juego el dirigente Dave Roberts está considerando cuál sería la mejor opción para el astro japonés

31 de octubre de 2025 - 11:19 AM

Shohei Ohtani, al centro, practica su movimiento para lanzar mientras conversa con personal del equipo. (Nathan Denette)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Toronto - El dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, contempla la posibilidad de usar a Shohei Ohtani como lanzador abridor o incluso como jardinero en el séptimo juego, si su equipo lleva la Serie Mundial contra Toronto al límite.

La estrella de Japón efectuó 93 lanzamientos el miércoles en el cuarto juego, una derrota por 6-2, y podría estar disponible como relevista este fin de semana en Toronto.

Ohtani podría entrar como relevista después de comenzar el juego como bateador designado. Pero en ese caso, los Dodgers perderían su designado. Puede permanecer en el juego como designado si también es el lanzador abridor.

“Creo que consideraríamos todo”, dijo Roberts el jueves, un día antes del sexto duelo.

“Es más una cuestión de hacer lo que podamos para pasar mañana y luego recoger los pedazos y ver cuál es la mejor manera de atacar un posible séptimo juego. Así que todo debería estar sobre la mesa y lo estará, sin duda.”

Roberts dijo que planeaba discutir las opciones con Ohtani el mismo jueves. Ohtani nunca ha lanzado como relevista durante su carrera en las Grandes Ligas. Hizo algunas apariciones como relevista en Japón para los Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Liga del Pacífico, principalmente como novato en 2013.

Y cerró la victoria de Japón en la final del Clásico Mundial de Béisbol de 2023 contra Estados Unidos, ponchando a su entonces compañero de equipo de los Angels de Los Ángeles, Mike Trout, para el último out.

Ohtani participó en una práctica de bateo en el campo el jueves, algo que rara vez hace, y pareció golpear pelotas hasta el hotel detrás del jardín central.

Batea para .250 con ocho jonrones, 14 carreras impulsadas y 14 bases por bolas en la postemporada para un OPS de 1.109. Ostenta un récord de 2-1 en el montículo con una efectividad de 3.50 y 25 ponches en 18 entradas.

Si Ohtani entrara como relevista después de comenzar como bateador designado, necesitaría jugar en una posición para permanecer en el juego una vez que termine su aparición en el montículo.

Hizo siete apariciones en el jardín con Los Ángeles en 2021, el año previo a que se cambiara una regla que permitía a los abridores permanecer en los juegos como designados después de ser retirados de las apariciones en el montículo.

