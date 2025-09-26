Análisis
Shohei Ohtani se encamina a su cuarto ‘MVP’ de Grandes Ligas: ¿alcanzará a Barry Bonds?
El fenómeno japonés parece tener asegurado otro trofeo de Jugador Más Valioso, con Kyle Schwarber al acecho, que lo colocaría en trayecto de “atrapar” al legendario extoletero de los Giants, quien ya no está en la boleta a Cooperstown por su vínculo con los esteroides
26 de septiembre de 2025 - 11:10 PM