Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
2 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shohei Ohtani subirá a la lomita en el primer juego de las Series Divisionales

Los Dodgers de Los Ángeles enfrentarán a los Phillies de Filadelfia a partir de este sábado

2 de octubre de 2025 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shohei Ohtani celebra con sus compañeros de equipo el pase de los Dodgers a la serie divisional. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Shohei Ohtani hará su debut como lanzador en postemporada el sábado, cuando abra por los Dodgers de Los Ángeles el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Phillies de Filadelfia.

RELACIONADAS

“Es un equipo muy talentoso. Va a ser un ambiente divertido”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, acerca de la serie a un máximo de cinco duelos, que inicia en Filadelfia. “Creo que nos emparejamos muy bien con esos muchachos. Van a lanzar un montón de zurdos contra nosotros. Talentosos, en toda la alineación”.

Roberts confirmó a Ohtani como el abridor el miércoles, después de que los Dodgers vencieran a los Reds de Cincinnati 8-4 para completar una barrida en la serie de comodines. Los Dodgers habían planeado colocar a Ohtani en el montículo si la serie de comodines hubiera llegado a un tercer y decisivo juego.

Ohtani (1-1, 2.87 de efectividad) no lanzó por los Dodgers la temporada pasada mientras se recuperaba de una segunda cirugía de codo a la que se sometió en diciembre de 2023. Se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas, y los Dodgers ganaron la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York.

El astro japonés nunca llegó a los playoffs durante seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles.

Con el madero, Ohtani se revitalizó en septiembre, bateando .312 con 10 jonrones y un OPS de 1.165. Terminó la temporada regular con un récord personal de 55 jonrones, uno más que la temporada anterior.

Contra los Reds en el primer juego, conectó dos jonrones. Se fue de 4-1 on una base por bolas, una carrera anotada y una impulsada en la victoria decisiva del miércoles.

Tags
BéisbolDodgers de Los ÁngelesMLBShohei Ohtani
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 2 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: