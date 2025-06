“Apoyo esto”, dijo Roberts en referencia a la decisión disciplinaria de la liga. “Creo que obviamente nunca quiero que el juego se trate de los managers. No debería ser así. Debería tratarse de los jugadores y de ganar, así que anoche, ambos managers estábamos protegiendo a nuestros equipos, y desafortunadamente llegó al punto en que nos convertimos en el foco, y eso no debería ser”.

“Las circunstancias fueron realmente desafiantes en esta última serie, y al final del día no me arrepiento de defender a un chico que amo, a Tati, y a un equipo que amo y a una ciudad que amo”, expresó Shildt. ”En ese sentido, no tengo remordimientos de cómo se llegó a ese punto. Nuevamente, todos podemos tener nuestros comentarios, pensamientos y teorías. Pero en cuanto a mis acciones, no es algo que quieras hacer todas las noches o que necesite hacerse; esperemos que nunca más.