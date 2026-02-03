Siguen las buenas noticias: Edwin “Sugar” Díaz y Fernando Cruz jugarán en el Clásico Mundial

El taponero Edwin “Sugar” Díaz recibió finalmente la aprobación para integrar el Equipo Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de que su participación fuera inicialmente denegada, lo que despeja el camino para que el cerrador boricua vuelva a vestir el uniforme patrio en el escenario más importante del béisbol de selecciones.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó el lunes la participación del estelar relevista, así como también del guardabosque Heliot Ramos. El lanzador Fernando Cruz también jugará, confirmó a este diario DSports Network.

En tanto, los relevistas Jovani Morán, Luis Quiñones y Yacksel Ríos ya están integrados al equipo, según confirmó la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) la noche del lunes.

Asimismo, trascendió que el isabelino José de León también formará parte del cuerpo monticular junto al relevista José Espada.

“No hay palabras que puedan expresar el sentimiento de orgullo y a la misma vez de humildad de saber que puedo representar a Puerto Rico en el Clásico, en mi casa, en mi país. Escuchar sonar las trompetas en Puerto Rico con mi gente y mi familia. Agradecido y emocionado con tan soñado privilegio”, expresó Díaz en declaraciones suministradas por la FBPR.

Por su parte, Ramos vivirá su primera experiencia en el Clásico, tras consolidarse en el béisbol organizado con experiencia en las Grandes Ligas.

“Es un honor para mí representar a mi Isla en casa. Estoy ready para competir y salir a ganar cada juego”, dijo Ramos.

Díaz y Cruz se encontraban a la espera de la autorización de las organizaciones para las que militan —los Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, respectivamente— para poder participar en el Clásico Mundial.

Por su parte, Morán y Quiñones no habían recibido inicialmente el aval para el torneo por razones relacionadas con el seguro y la protección de sus contratos en las Grandes Ligas. Morán es relevista zurdo de los Red Sox de Boston, mientras que Quiñones firmó un contrato de liga menor con los Twins de Minnesota.

Las conversaciones para reevaluar las bajas de Puerto Rico de cara al Clásico —en el que la selección disputará la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn— surgieron luego de que el presidente de la FBPR, José Quiles, planteara la posibilidad de retirar la novena en caso de no contar con un equipo competitivo.

Quiles sostuvo el domingo que el comisionado de MLB, Rob Manfred, se comprometió con el gerente general del combinado boricua, Carlos Beltrán, a reconsiderar la situación de los lanzadores José Berríos, Ríos, Morán y Quiñones. El líder federativo agregó en ese momento que las organizaciones para las que juegan Díaz y Cruz analizaban si les permitían jugar.

La FBPR tiene hasta el martes a las 10:00 a.m. para entregar la lista final de los 30 jugadores de la novena nacional.