“ Lo que te puedo decir es que me enteré, y para mí es fenómeno . Lo hicieron de la forma que yo creo mejor. Eran él y Jackson, el único que suspendieron en aquello de los White Sox”, reaccionó Pérez vía telefónica desde su hogar en Florida.

“Él era el único que podía haber llegado al Salón de la Fama y parece que decidieron, el comisionado y los del Hall of Fame, que lo mejor era quitarle la suspensión a los dos y así que puedan decidir si votan por ellos o no. Creo que eso es justo ”.

Pérez, en su conversación en octubre con El Nuevo Día , recordó que varias veces Rose le dijo a allegados como él, que no deseaba que lo exaltaran después de su fallecimiento.

“Todavía no está en el Salón. Él está que puede entrar en la votación. No sabemos quiénes son los que voten. Siempre he dicho que él debería estar en el Salón de la Fama por lo que hizo en el terreno de juego. Si se da, pues perfecto. Es una buena decisión”.