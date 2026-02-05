Opinión
Tarik Skubal gana caso de arbitraje y recibirá un salario récord de $32 millones en 2026

El zurdo dos veces ganador del Premio Cy Young recibió una oferta inicial de $19 millones por los Tigers de Detroit

5 de febrero de 2026 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El lanzador de los Tigers de Detroit, Tarik Skubal, lanza en la primera entrada del quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Mariners de Seattle. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tarik Skubal ganó su audiencia de arbitraje salarial con los Tigers de Detroit el jueves, y el dos veces ganador del Premio Cy Young recibirá un pago récord de $32 milloneseste año en lugar de la oferta de $19 millones del equipo.

RELACIONADAS

Jeanne Charles, Walt De Treux y Allen Ponak tomaron la decisión un día después de escuchar los argumentos.

El primera base de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., ostentaba el récord del salario más alto en un caso de arbitraje decidido por un panel, al ganar $19.9 millones en 2024 en un caso decidido por Charles, De Treux y Scott Buchheit.

El tercera base de Colorado, Nolan Arenado, presentó una solicitud récord de $30 millones en 2019, y posteriormente acordó un contrato de ocho años y $260 millones sin audiencia.

El contrato de $31 millones de Juan Soto con los Yankees de Nueva York en 2024 había sido el contrato de un año más cuantioso para un jugador elegible para arbitraje. David Price tenía el salario más alto negociado en un contrato de un año para un lanzador elegible para arbitraje, un acuerdo de $19.75 millones con Detroit en 2015.

Skubal, dos veces All-Star, será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. El zurdo de 29 años tiene un récord de 54-37 con una efectividad de 3.08 en seis temporadas en las Grandes Ligas.

Skubal tuvo un récord de 13-6 con una efectividad de 2.21, la mejor de la Liga Americana, en 31 aperturas el año pasado, ponchando a 241 y otorgando 33 bases por bolas en 195 1/3 entradas, mientras ganaba $10.5 millones. Su WHIP de 0.891 superó a los lanzadores calificados.

Después de la audiencia del miércoles, los Tigres acordaron un contrato de $115 millones por tres años con el zurdo Framber Valdez, un acuerdo sujeto a un examen físico exitoso.

Los jugadores han ganado las primeras tres decisiones esta temporada baja. El lanzador derecho Kyle Bradish recibió $3.55 millones en lugar de la oferta de $2,875,000 de los Orioles de Baltimore, y el receptor Yainer Díaz recibió $4.5 millones en lugar de la propuesta de $3 millones de los Astros de Houston.

Tags
Tigers de DetroitMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
