Tarik Skubal gana caso de arbitraje y recibirá un salario récord de $32 millones en 2026

Tarik Skubal ganó su audiencia de arbitraje salarial con los Tigers de Detroit el jueves, y el dos veces ganador del Premio Cy Young recibirá un pago récord de $32 milloneseste año en lugar de la oferta de $19 millones del equipo.

Jeanne Charles, Walt De Treux y Allen Ponak tomaron la decisión un día después de escuchar los argumentos.

El primera base de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., ostentaba el récord del salario más alto en un caso de arbitraje decidido por un panel, al ganar $19.9 millones en 2024 en un caso decidido por Charles, De Treux y Scott Buchheit.

El tercera base de Colorado, Nolan Arenado, presentó una solicitud récord de $30 millones en 2019, y posteriormente acordó un contrato de ocho años y $260 millones sin audiencia.

El contrato de $31 millones de Juan Soto con los Yankees de Nueva York en 2024 había sido el contrato de un año más cuantioso para un jugador elegible para arbitraje. David Price tenía el salario más alto negociado en un contrato de un año para un lanzador elegible para arbitraje, un acuerdo de $19.75 millones con Detroit en 2015.

PUBLICIDAD

Skubal, dos veces All-Star, será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. El zurdo de 29 años tiene un récord de 54-37 con una efectividad de 3.08 en seis temporadas en las Grandes Ligas.

Skubal tuvo un récord de 13-6 con una efectividad de 2.21, la mejor de la Liga Americana, en 31 aperturas el año pasado, ponchando a 241 y otorgando 33 bases por bolas en 195 1/3 entradas, mientras ganaba $10.5 millones. Su WHIP de 0.891 superó a los lanzadores calificados.

Después de la audiencia del miércoles, los Tigres acordaron un contrato de $115 millones por tres años con el zurdo Framber Valdez, un acuerdo sujeto a un examen físico exitoso.