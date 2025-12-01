Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Tenemos que arar con los bueyes que tenemos”: los Gigantes frenan su racha negativa

Con un triunfo 4–1 sobre Caguas, los dirigidos por Edwards Guzmán se aferraron al cuarto puesto de la liga invernal

1 de diciembre de 2025 - 5:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el dirigente de los Gigantes de Carolina, Jan Hernández, ha estado jugando con dolor. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Carolina - Los Gigantes de Carolina preservaron el domingo el cuarto lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) gracias a que evitaron su sexta derrota consecutiva.

RELACIONADAS

Los dirigidos por Edwards Guzmán detuvieron en cinco su racha negativa con una victoria 4–1 en el segundo de un doble juego ante los visitantes Criollos de Caguas que, precisamente, les pisan los talones en la tabla.

“Hace cuatro días no había prisa, pero ya vemos que los Indios de Mayagüez están jugando mucho mejor y Caguas va a ser mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora. Santurce sigue jugando bien. Ponce está teniendo tremenda temporada”, dijo Guzmán a El Nuevo Día.

Carolina juega para 8–10 luego de su victoria del domingo. Hace ocho días llegó a estar en 7–5, a tres juegos de los líderes Cangrejeros de Santurce.

Desde entonces, los Leones se les han ido arriba, en parte gracias a dos blanqueadas que les propinó durante la racha de cinco derrotas, y Mayagüez les ha sacado juego y medio de ventaja en la tercera posición.

Los Indios, precisamente, han ganado cinco en línea.

En la racha negativa que los bajó de segundo a cuarto lugar, los Gigantes recibieron dos blanqueadas y fueron dejados en una sola anotación en otros tres resultados.

Sin excusas, pero con bajas

Guzmán explicó que se juntó lo imprevisto con lo previsto en ese tramo.

“En un fin de semana como este, que era clave para nosotros, ocurrieron cosas que no podemos controlar. Abimelec (Ortiz) ya nos había pedido permiso porque se iba a casar. Luego, la esposa de Gabriel Cancel iba a dar a luz el lunes, pero dio a luz el viernes, así que no pudimos contar con ellos”, destacó Guzmán sobre el primera base y el campocorto del equipo.

“Además, hay jugadores con problemas en las piernas, como Ezequiel Pagán, Adrián Rodríguez, Jan Hernández y Roberto ”Bebo" Pérez, a quien tuvimos que inactivar. Todo eso se unió”, agregó el dirigente.

“No son excusas. Tenemos que ‘arar con los bueyes’ que tenemos”.

Jan Hernández conectó un cuadrangular solitario en la victoria del domingo ante los Criollos. Antes, había jugado como emergente en el primer partido de la doble tanda.

Cancel no vio acción en la segunda, tercera ni cuarta derrota del bache de Carolina. Ortiz, en tanto, no ha jugado desde el 25 de noviembre.

“Se combinaron todas esas cosas que no esperábamos con que los otros equipos empezaron a jugar mejor. Pero hay que salir a jugar béisbol. Aún estamos a tiempo de retomar lo que comenzamos”, concluyó Guzmán.

Tags
Edwards GuzmánGigantes de CarolinaLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: