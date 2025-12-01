“Tenemos que arar con los bueyes que tenemos”: los Gigantes frenan su racha negativa

Carolina - Los Gigantes de Carolina preservaron el domingo el cuarto lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) gracias a que evitaron su sexta derrota consecutiva.

Los dirigidos por Edwards Guzmán detuvieron en cinco su racha negativa con una victoria 4–1 en el segundo de un doble juego ante los visitantes Criollos de Caguas que, precisamente, les pisan los talones en la tabla.

“Hace cuatro días no había prisa, pero ya vemos que los Indios de Mayagüez están jugando mucho mejor y Caguas va a ser mucho mejor de lo que ha sido hasta ahora. Santurce sigue jugando bien. Ponce está teniendo tremenda temporada”, dijo Guzmán a El Nuevo Día.

Carolina juega para 8–10 luego de su victoria del domingo. Hace ocho días llegó a estar en 7–5, a tres juegos de los líderes Cangrejeros de Santurce.

Desde entonces, los Leones se les han ido arriba, en parte gracias a dos blanqueadas que les propinó durante la racha de cinco derrotas, y Mayagüez les ha sacado juego y medio de ventaja en la tercera posición.

Los Indios, precisamente, han ganado cinco en línea.

En la racha negativa que los bajó de segundo a cuarto lugar, los Gigantes recibieron dos blanqueadas y fueron dejados en una sola anotación en otros tres resultados.

Sin excusas, pero con bajas

Guzmán explicó que se juntó lo imprevisto con lo previsto en ese tramo.

“En un fin de semana como este, que era clave para nosotros, ocurrieron cosas que no podemos controlar. Abimelec (Ortiz) ya nos había pedido permiso porque se iba a casar. Luego, la esposa de Gabriel Cancel iba a dar a luz el lunes, pero dio a luz el viernes, así que no pudimos contar con ellos”, destacó Guzmán sobre el primera base y el campocorto del equipo.

“Además, hay jugadores con problemas en las piernas, como Ezequiel Pagán, Adrián Rodríguez, Jan Hernández y Roberto ”Bebo" Pérez, a quien tuvimos que inactivar. Todo eso se unió”, agregó el dirigente.

“No son excusas. Tenemos que ‘arar con los bueyes’ que tenemos”.

Jan Hernández conectó un cuadrangular solitario en la victoria del domingo ante los Criollos. Antes, había jugado como emergente en el primer partido de la doble tanda.

Cancel no vio acción en la segunda, tercera ni cuarta derrota del bache de Carolina. Ortiz, en tanto, no ha jugado desde el 25 de noviembre.