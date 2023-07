Detroit- Shohei Ohtani miró a su manager a los ojos y, con unas cuantas palabras, despejó cualquier duda sobre sus intenciones.

“Terminaré con esto”, dijo el japonés, citado por el piloto Phil Nevin.

La frase llegó después de la octava entrada de lo que fue el primer juego completo de Ohtani en el béisbol de las Grandes Ligas.

“Él quería esto”, añadió Nevin. “Yo podía verlo también”.

Ohtani logró una blanqueada de un hit ante los Tigers de Detroit. Y en el segundo juego de la doble cartelera del jueves, el astro asiático continuó con su espectáculo, al conseguir dos vuelacercas para llegar a 38, el número más elevado en las mayores durante esta campaña. Luego, abandonó el encuentro al sufrir un calambre.

El pelotero capaz de lucir tanto en el montículo como con el madero se convirtió en el primero en la historia de las Grandes Ligas que ha tirado una blanqueada en el primer duelo de una doble tanda y que ha disparado un jonrón —en realidad dos— en el segundo.

Horas antes de que Ohtani transmitiera el mensaje a su manager, los Angels hicieron lo propio.

La franquicia desesperada por avanzar a los playoffs, algo que no consigue desde 2014, realizó una apuesta en busca de ganar este año, reforzando su cuerpo de pitcheo, y confirmó que Ohtani se quedará por el resto de la temporada antes de declararse agente libre.

“Vamos a arriesgarnos y veremos qué pasa”, señaló el gerente general de los Angels Perry Minasian a reporteros en Detroit previo a una doble cartelera y apenas días antes de la fecha límite para canjes en las Grandes Ligas.

Los Angelinos ganaron el primer encuentro por 6-0. Ohtani cumplió su mejor apertura en las mayores, una faena de un imparable y ocho ponches en 111 lanzamientos, incluyendo rectas cercanas a las 100 mph, combinadas con sliders y splitters que confundieron a los Tigers.

En la lomita, mejoró a una foja de 9-5 con una efectividad de 3.43.

En el segundo compromiso, Ohtani volvió al papel de bateador designado. El zurdo conectó un jonrón de dos carreras al bosque izquierdo en el segundo acto y un lineazo entre el jardín derecho y el central en el cuarto.

Nevin lo retiró después del encuentro, mientras el pelotero hacía una mueca de dolor.

“Tiene algunos fluidos, pero estará bien”, dijo Nevin luego del triunfo por 11-4 con el cual los Angels completaron la barrida de tres juegos en Detroit. Han ganado nueve de sus últimos 11 compromisos.

Es apenas la segunda vez al menos desde 1900 que alguien logra una blanqueada de un hit o menos y conecta un cuadrangular el mismo día. Ohtani se unió a Rick Wise, de Filadelfia, quien logró un jonrón de dos carreras el 23 de junio de 1971, cuando dejó sin hit a Cincinnati.

“Tratamos de no menospreciar lo que tenemos en él”, dijo Nevin. “Odio decir que uno espera grandeza todos los días, pero es lo que recibimos. Es asombroso observar eso”.

Y fue apenas una muestra más de por qué Ohtani habría sido una pieza muy codiciada en un canje. Tras la campaña, el japonés bien podría conseguir el contrato más lucrativo en la historia del deporte.

Algunos especulan que la figura de 29 años podría obtener de $500 a $600 millones en el mercado abierto. Pero los hechos recientes no parecen alterar sus ideas.

“Desde el comienzo, mi plan era finalizar fuerte esta temporada con los Angels”, dijo Ohtani tras su gema en el montículo. “No pienso que las cosas vayan a cambiar la mentalidad. Pero toda la gente habla de los canjes. Eso se irá, así que siento que estoy concentrado en llevar a este equipo a los playoffs”.

Los Angels podrán también concentrarse en eso.

La franquicia intenta sacarse de encima su reputación de desperdiciar el talento descomunal de Mike Trout y Ohtani. El club propiedad de Arte Moreno ostenta la racha de más temporadas con un balance negativo de victorias y derrotas (siete) y de campañas sin acceder a los playoffs (ocho, empatado con Detroit).

El plan consiste ahora en retener a Ohtani lo más que se pueda.

“Nunca me he acercado a Shohei para decirle: ‘Oye, no te vamos a cambiar’”, dijo Minasian. “Creo que fui bastante claro sobre eso la última vez que hablamos. No se va a ninguna parte. No creo que alguien me creyó”.

En procura de reforzar sus posibilidades de clasificarse a la postemporada, los Angelis adquirieron a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López de los White Sox de Chicago la noche del miércoles. Se prevé que Giolito debutará con los Angels el viernes contra Toronto.