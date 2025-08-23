Vimael Machín pega jonrón en su regreso a las Grandes Ligas con los Orioles

Jeremy Peña y Christian Walker conectaron jonrones de tres carreras cada uno, y los Astros de Houston superaron en bateo a los Orioles de Baltimore 10-7 el viernes por la noche.

Colton Cowser conectó un jonrón para Baltimore, pero los Orioles no pudieron sacar adelante el juego a pesar de haber reducido en dos ocasiones una desventaja de cuatro carreras a una.

Steven Okert (2-2) se llevó la victoria como relevista para Houston, y los Astros, que no cuentan con el cerrador lesionado Josh Hader ni con el relevista zurdo Bennett Sousa, aguantaron. Houston fichó al veterano relevista Craig Kimbrel, quien estuvo con el equipo, pero los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, no lo utilizaron. Bryan Abreu ponchó a cuatro para terminar el juego y conseguir su segundo salvamento.

PUBLICIDAD

El receptor novato Samuel Basallo, quien acordó un contrato de ocho años y $67 millones antes del juego, no abrió para los Orioles, sino que entró como bateador emergente en la séptima entrada y tocó a un corredor en el plato en la siguiente entrada.

El batazo de Peña al jardín izquierdo coronó una tercera entrada de cuatro carreras, que incluyó dos errores de Baltimore. El doble de dos carreras de Jeremiah Jackson puso el marcador 4-3 en la cuarta, pero después de que el abridor de los Orioles, Cade Povich (2-7), fuera retirado con dos outs en la quinta, Yennier Cano entró y permitió inmediatamente el jonrón de Walker.

Los Orioles perdían 7-6 tras el jonrón solitario de Cowser en la séptima, pero el doble de dos carreras del bateador emergente puertorriqueño Víctor Caratini en la octava puso el juego a tres carreras, y el batazo de regreso de Peña rebotó en el relevista Corbin Martin y se coló en el jardín derecho-central para un doblete productor.

El infielder puertorriqueño de los Orioles, Vimael Machín, conectó un jonrón solitario en la octava, en su primera aparición al plato en las Grandes Ligas desde 2022.