3 de octubre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Wrigley Field celebra: Cubs regresan a la Serie Divisional por primera vez desde 2017

La novena se enfrentará ahora a los Brewers de Milwaukee, dirigidos hasta 2023 por Craig Counsell, actual dirigente de Chicago

3 de octubre de 2025 - 9:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dansby Swanson, de los Cubs de Chicago, salta sobre Manny Machado, de los Padres de San Diego, en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional. (Nam Huh)
Por Jay Cohen / The Associated Press

Chicago - Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo impulsor ante un titubeante Yu Darvish, y los Cubs de Chicago maniataron a Fernando Tatis Jr. y los Padres de San Diego para conseguir este jueves una victoria 3-1 en el decisivo tercer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Respaldados por una ruidosa multitud de 40,895 personas en el Wrigley Field, Chicago mostró su brillante defensa para avanzar en la postemporada por primera vez desde 2017.

Michael Busch conectó un jonrón solitario, y Jameson Taillon lanzó cuatro innings en blanco antes de que el mánager Craig Counsell utilizara cinco relevistas para cerrar el encuentro.

Después de que Brad Keller flaqueara en la novena entrada —permitiendo un jonrón de Jackson Merrill al abrir el episodio y golpeando a dos bateadores— Andrew Kittredge se apuntó el salvamento al retirar a Jake Cronenworth con un rodado a la tercera base y a Freddy Fermin con un elevado al jardín central.

El próximo enfrentamiento para Chicago será contra los Brewers de Milwaukee, el campeón de la División Central de la Liga Nacional, en una serie divisional al mejor de cinco partidos que arrancará el sábado.

Counsell dirigió a los Brewers durante nueve años antes de ser contratado por los Cubs en noviembre de 2023, y ha sido abucheado con fuerza en Milwaukee desde que se fue.

Fue un final decepcionante para San Diego después de haber llegado a la postemporada por cuarta vez en los últimos seis años. Los Padres forzaron el tercero duelo con una victoria 3-0 el miércoles, pero sus estrellas fallaron en el final de la serie.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Jay Cohen / The Associated Press
