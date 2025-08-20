Opinión
20 de agosto de 2025
89°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yankees igualan récord de la franquicia con nueve jonrones y apalean 13-3 a Rays

Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y José Caballero conectaron dos cada uno

20 de agosto de 2025 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aaron Judge completa el swing de su jonrón solitario en la primera entrada, uno de tres consecutivos que los Yankees le dispararon a Shane Baz abriendo el juego. (Chris O'Meara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tampa Bay - Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y José Caballero conectaron dos jonrones cada uno, Aaron Judge bateó su cuadragésimo bambinazo de la temporada y los Yankees de Nueva York igualaron un récord de la franquicia con nueve cuadrangulares para aplastar el martes 13-3 a los Rays de Tampa Bay

Judge, Bellinger y Stanton conectaron jonrones consecutivos en la primera entrada para darles a los Yankees una ventaja de 3-0 tras apenas cuatro turnos en el juego, que comenzó con una demora de casi dos horas por la lluvia.

El panameño Caballero conectó dos vuelacercas para el primer juego de múltiples jonrones en su carrera. Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice desaparecieron también la pelota por los los Yankees, quienes ganaron su cuarto encuentro consecutivo y lucieron muy cómodos al jugar de visitantes en su hogar de entrenamiento de pretemporada.

Nueva York aprovechó al máximo las dimensiones acogedoras ante una multitud de 10,046 personas en el George M. Steinbrenner Field, donde los Rays están jugando mientras el Tropicana Field se somete a reparaciones.

Bellinger terminó de 5-4 con tres carreras impulsadas.

Después del largo retraso por lluvia, Shane Baz (8-10) permitió el batazo de 429 pies de Judge al jardín central. Bellinger siguió con un cuadrangular de 381 pies hacia el bosque derecho, y Stanton conectó uno de 386 pies entre el derecho y el central.

Baz permitió seis carreras y siete hits, incluidos cinco jonrones, en tres entradas. Ha cedido 29 carreras limpias en sus últimos 28 innings (9.32 de efectividad) en seis aperturas.

Carlos Rodón (13-7) se llevó la victoria, permitiendo dos carreras en seis entradas.

Yankees de Nueva YorkRays de Tampa BayGiancarlo StantonAaron Judge
