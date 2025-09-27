Opinión
27 de septiembre de 2025
81°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Yankees y Blue Jays jugarán el último día de la temporada regular empatados en la cima del Este de la Americana

Nueva York enfrenta a Baltimore y Toronto a Tampa Bay el domingo con el título divisional en juego

27 de septiembre de 2025 - 7:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aaron Judge de los Yankees de Nueva York corre las bases tras batear un jonrón en la primera entrada ante los Orioles de Baltimore el sábado 27 de septiembre del 2025. (AP Foto/Frank Franklin II) (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Ryan McMahon conectaron jonrones tempranos frente a Yomoyuki Sugano, y los Yankees de Nueva York vencieron a los Orioles de Baltimore 6-1 el sábado para mantener al menos una parte del liderato de la División Este de la Liga Americana antes del último día de la temporada regular.

RELACIONADAS

Nueva York (93-68) ha ganado siete seguidos y 10 de 11, y tiene asegurado al menos un comodín. Los Yankees comenzaron el día empatados con Toronto, que venció, 5-1, a Tampa Bay.

Los Blue Jays pueden asegurar el título de la División Este y el mejor récord en la Americana igualando o superando el resultado de los Yankees contra los Orioles el domingo en el cierre de la temporada regular.

Toronto tiene a su favor el criterio desempate después de ganar ocho de 13 encuentros a Nueva York.

Cam Schlittler (4-3) ponchó a un récord personal de nueve en siete entradas sin permitir carreras y con solo dos hits. El novato derecho de 24 años tuvo una efectividad de 2.96 en 14 aperturas.

Jazz Chisholm Jr. de Nueva York salió después de ser golpeado en el brazo izquierdo por un lanzamiento a 96,8 mph de Grant Wolfram en la quinta. Los Yankees dijeron que las radiografías fueron negativas y se le realizará una tomografía computarizada.

Judge puso a los Yankees por delante con su vigésimo jonrón en la primera entrada de la temporada, un récord en las grandes ligas, su 53mo cuadrangular del año. Judge conectó el 49no vuelacercas de los Yankees en la primera entrada, dos más que la marca anterior establecida por Atlanta en 2023.

Stanton y McMahon se fueron profundo en la segunda para una ventaja de 3-0. Stanton tiene 453 jonrones en su carrera, superando a Carl Yastrzemski para quedarse solo en el puesto 40.

Judge y Stanton han conectado jonrones en el mismo juego 59 veces, con los Yankees ganando 52 de esos encuentros.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-0.

Yankees de Nueva YorkBlue Jays de TorontoMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
