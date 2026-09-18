Yordan Álvarez llega a 40 cuadrangulares y los Astros recuperan el liderato en el Oeste

Houston - El cubano Yordan Álvarez conectó su cuadragésimo jonrón, uno de cinco cuadrangulares de los Astros de Houston, que vencieron 6-2 a los Royals de Kansas City la noche del jueves para volver a colocarse por encima de .500 y recobrar el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

El dominicano Jeremy Peña pegó un jonrón en la primera entrada por Houston, y Daulton Varsho, Lamonte Wade Jr. y Taylor Trammell también aportaron cuadrangulares solitarios, mientras los Astros conectaron cinco, su mayor cifra de la temporada.

Houston comenzó la noche empatado (76-76) con Texas, que jugaba contra Boston y perdió. Los Astros que dominan el criterio de desempate en caso de que ambos equipos concluyan la temporada regular con el mismo récord, volvieron a recuperar de momento el primer lugar, ahora con 77-76, un juego de ventaja sobre los Rangers que cayeron a 76-77.

Peña llegó a 20 jonrones por primera vez desde su temporada de novato en 2022.

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Álvarez está a un jonrón del líder de la Liga Americana, el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay.

Bryan King (3-5) retiró a cuatro bateadores consecutivos. Ethan Pecko permitió una carrera y tres hits en 5.2 entradas.

Josh Hader lanzó una novena entrada de 1-2-3, completó un juego de tres hits y redujo su efectividad a 0.83.