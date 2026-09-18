Yordan Álvarez llega a 40 cuadrangulares y los Astros recuperan el liderato en el Oeste
La victoria sobre Kansas City se combinó con el revés de Texas que le permitió a Houston volver al primer lugar en su grupo
18 de septiembre de 2026 - 10:49 AM
18 de septiembre de 2026 - 10:49 AM
Houston - El cubano Yordan Álvarez conectó su cuadragésimo jonrón, uno de cinco cuadrangulares de los Astros de Houston, que vencieron 6-2 a los Royals de Kansas City la noche del jueves para volver a colocarse por encima de .500 y recobrar el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.
El dominicano Jeremy Peña pegó un jonrón en la primera entrada por Houston, y Daulton Varsho, Lamonte Wade Jr. y Taylor Trammell también aportaron cuadrangulares solitarios, mientras los Astros conectaron cinco, su mayor cifra de la temporada.
Houston comenzó la noche empatado (76-76) con Texas, que jugaba contra Boston y perdió. Los Astros que dominan el criterio de desempate en caso de que ambos equipos concluyan la temporada regular con el mismo récord, volvieron a recuperar de momento el primer lugar, ahora con 77-76, un juego de ventaja sobre los Rangers que cayeron a 76-77.
Peña llegó a 20 jonrones por primera vez desde su temporada de novato en 2022.
Álvarez está a un jonrón del líder de la Liga Americana, el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay.
Bryan King (3-5) retiró a cuatro bateadores consecutivos. Ethan Pecko permitió una carrera y tres hits en 5.2 entradas.
Josh Hader lanzó una novena entrada de 1-2-3, completó un juego de tres hits y redujo su efectividad a 0.83.
El venezolano Maikel García conectó un rodado para doble play productor en la primera entrada por los Royals, después de un par de bases por bolas y un bateador golpeado.
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