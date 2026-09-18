Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
18 de septiembre de 2026
89°Lluvias aisladas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yordan Álvarez llega a 40 cuadrangulares y los Astros recuperan el liderato en el Oeste

La victoria sobre Kansas City se combinó con el revés de Texas que le permitió a Houston volver al primer lugar en su grupo

18 de septiembre de 2026 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, observa su jonrón contra los Royals de Kansas City, el número 40 para él en la temporada. (David J. Phillip)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - El cubano Yordan Álvarez conectó su cuadragésimo jonrón, uno de cinco cuadrangulares de los Astros de Houston, que vencieron 6-2 a los Royals de Kansas City la noche del jueves para volver a colocarse por encima de .500 y recobrar el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

RELACIONADAS

El dominicano Jeremy Peña pegó un jonrón en la primera entrada por Houston, y Daulton Varsho, Lamonte Wade Jr. y Taylor Trammell también aportaron cuadrangulares solitarios, mientras los Astros conectaron cinco, su mayor cifra de la temporada.

Houston comenzó la noche empatado (76-76) con Texas, que jugaba contra Boston y perdió. Los Astros que dominan el criterio de desempate en caso de que ambos equipos concluyan la temporada regular con el mismo récord, volvieron a recuperar de momento el primer lugar, ahora con 77-76, un juego de ventaja sobre los Rangers que cayeron a 76-77.

Peña llegó a 20 jonrones por primera vez desde su temporada de novato en 2022.

Álvarez está a un jonrón del líder de la Liga Americana, el dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay.

Bryan King (3-5) retiró a cuatro bateadores consecutivos. Ethan Pecko permitió una carrera y tres hits en 5.2 entradas.

Josh Hader lanzó una novena entrada de 1-2-3, completó un juego de tres hits y redujo su efectividad a 0.83.

El venezolano Maikel García conectó un rodado para doble play productor en la primera entrada por los Royals, después de un par de bases por bolas y un bateador golpeado.

Tags
Astros de HoustonGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 18 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: