La campeona mundial pluma Amanda Serrano reconoció este miércoles que no sabe lo suficiente de su próxima rival del 6 de agosto, la retadora argentina Brenda Carabajal, pero no podía dejar de venir a la isla en un viaje relámpago para asegurarse de lo que será su próximo paso tras la pelea pautada para Nueva York: mudarse permanentemente a Puerto Rico tras finalizar la compraventa de la residencia que adquirió en su pueblo natal.

“Estoy planificando una vida en Puerto Rico”, dijo en un aparte con la prensa luego de completar la firma de documentos de su residencia.

Serrano y el exvallista y medallista olímpico boricua Javier Culson se vieron por primera vez cara a cara hoy para la firma de documentos durante el trámite de cierre en las oficinas de un bufete de abogados en Guaynabo, luego de que la peleadora contratara los servicios de Culson como agente bienes raíces.

Serrano había confirmado hace un mes la contratación del excorredor para que la ayudara en la búsqueda de propiedades, y había adelantado que vendría a la isla para encontrarse con Culson. Y el medallista de bronce en los Juegos de Londres 2012 la recibió con muchos papeles que firmar, y lo más importante, la llave que la acredita como propietaria de una residencia en Carolina, la ciudad a donde ella quería mudarse luego de toda una vida residiendo en Nueva York.

Culson, retirado del atletismo profesional desde 2018, se convirtió en agente de bienes raíces y ha emprendido desde entonces una nueva carrera lejos de las pistas. Ahora corre la isla, pero en su auto, buscando y viendo propiedades con sus clientes.

“Estoy supercontenta de comprar mi primera casa y trabajar con Culson, nuestro orgullo también. Como dicen, es un pareo perfecto y estoy por las nubes”, dijo la campeona de siete divisiones distintas del boxeo, un récord de la rama femenina, reconociendo también el historial del excorredor de 400 metros con vallas que además de un bronce olímpico, conquistó dos preseas de plata en dos Mundiales de Atletismo como el que se lleva a cabo esta semana en Oregón.

“Estoy bien orgulloso de ella, de que sea nuestra representación”, dijo por su lado Culson. “Fue un gran reto conseguirle una propiedad, de acuerdo a las cualidades y características que ella buscaba pero gracias a Dios se logró el objetivo”.

Cuando se le preguntó en tono de broma si no había convencido a Amanda de que comprara una propiedad en Ponce, de dónde es oriundo él, respondió riendo dejando ver que Serrano estaba bien firme en su pedido: “Ella es de Carolina, y su objetivo era Carolina”.

La boxeadora quiso comprar en Carolina porque fue la ciudad donde nació y a donde quería regresar luego de toda una vida en Nueva York. (David Villafane/Staff)

Residencia permanente y base de entrenamiento

Así lo recalcó ella al tiempo que aclaró que se muda desde Nueva York, que la isla será su residencia permanente, y que tiene planes de seguir invirtiendo en el país.

“Culson es parte de mi equipo ahora. Yo quiero comprar… voy a comprar muchas más…”, dijo la peleadora que luego de un largo historial en el boxeo, viene de ganar su primera bolsa de más de un millón de dólares por su megacombate con la campeona indisputada del peso ligero, la irlandesa Katie Taylor el pasado 30 de abril en Nueva York.

Ese dinero, admitió, fue el que le dio el empuje para apresurar su sueño de comprar una vivienda en Puerto Rico, para lo que llevaba años ahorrando.

“Carolina es donde nací y es el mejor (lugar)”, agregó entre risas. “No, no, pero es mi país y quiero regresar al lugar de donde soy. Estoy lista para mudarme y vivir aquí con mi gente”.

Serrano, con récord de 42-2-1 con 30 nocauts, retó en abril a Taylor para intentar arrebatarle las cuatro fajas que posee en la división de las 135 libras, pero cayó por decisión dividida en la histórica primera pelea de mujeres que estelariza un cartel en la meca del boxeo, el Madison Square Garden.

Y todavía está negociándose la revancha contra la irlandesa, según dijo, pero tiene de por medio el compromiso ante Carabajal para defender su cetro pluma del CMB, OMB y la IBO. La argentina tiene récord de 18-5 con nueve nocauts. La pelea será transmitida por el sistema de pague por ver de la cadena Showtime, como parte de la cartelera en la que el manejador de Amanda, el también peleador Jake Paul, se medirá a Tommy Fury.

“Necesito defender mi título porque todavía soy la campeona pluma, y después de eso la revancha con Katie Taylor. Pero no sé mucho de Brenda Carabajal. Sé que ella es la retadora mandatoria de la OMB, y que es una latina como yo. Sé que es fuerte”.

Segura de la revancha contra Taylor

“Este año o temprano en el 2023″, contestó si tiene certeza de cuándo será entonces su segunda pelea contra Taylor. “Pero sí creo que es la próxima pelea después de esta. Necesito esa revancha. Creo que Katie quiere eso, que sea en Irlanda, pero todavía están negociando. Yo soy una boricua, no tengo problema con eso. Sé que en Nueva York fue difícil y que en Irlanda será un poco más difícil, pero sé que es lo que se necesita para ganar”.

En el ínterin entre su pelea con Carabajal y en lo que se concreta la revancha ante la irlandesa, vendrá de nuevo a la isla para comenzar la decoración de su nuevo hogar.

“Después de la pelea del 6 de agosto, cuando terminemos, vengo para atrás para decorar mi casa”, añadió Amanda, quien reconoce que ese será otro proyecto. “Pero estoy lista para eso, y creo que va a ser la parte más divertida”.

La recia pegadora al parecer también tiene planes de construir un gimnasio en coordinación con su entrenador Jordan Maldonado, quien posee una propiedad tambén en la isla.

“Esa va a ser mi residencia. He estado ahorrando por años y estaba muriéndome por comprar una casa aquí. Estoy agradecida con mi entrenador Jordan Maldonado y mis nuevos manejadores Jake Paul y Nakisa Bidarian, que me permitieron cumplir mi sueño de venir a Puerto Rico y comprar mi hogar. No estaba segura de cuándo eso iba a pasar, pero mi última pelea hizo que el sueño se convirtiera en realidad más rápido”, agregó reconociendo el esfuerzo que hicieron por negociar y pactar la pelea con el promotor de Taylor.

Serrano respondió riendo a carcajadas cuando se le preguntó si no consideró mudarse a Dorado para estar más cerca de su promotor, el youtuber y peleador Jake Paul, quien estableció residencia en la isla y posee una mansión.

“No, no, no, yo no tengo muchos millones como él todavía. Estoy cerca de Dorado pero…”.

Serrano dijo que Maldonado posee un terreno en Trujillo Alto y que allá esperan construir una propiedad con gimnasio donde eventualmente podría continuar entrenando.

“Eso viene pronto. Jordan tiene un terreno, así que ahí es donde irá la casa de los sueños. Así que ahora tenemos esta casa, puedo quedarme ahí y vivir aquí. Pero vamos a construir en el terreno de Jordan. Ahí es donde vamos a tener las siete habitaciones, los cinco baños, la piscina grande, el gimnasio y todo. Entonces, ahí es donde vamos a tener a Culson; él nos va a ayudar con todo eso. Y vamos a buscar dos apartamentos más por aquí”.