Amanda Serrano y Erika Cruz prometen más sangre en su segunda pelea en el Clemente

Si el primer combate entre la campeona boricua Amanda “The Real Deal” Serrano y la mexicana Erika “Dinamita” Cruz hace dos años fue cruento, ambas peleadoras prometieron más ‘baldes de sangre’ para su segundo enfrentamiento.

Las boxeadoras aseguraron que no reservarán sus puños el próximo 3 de enero cuando choquen nuevamente, esta vez en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan en el evento estelar de la cartelera de Most Valuable Promotions.

Serrano (47-4-1, 31 KO) y Cruz (18-2,1 KO) protagonizaron una guerra sangrienta el 4 de febrero de 2023 en el Hulu Theater de Madison Square Garden de Nueva York, donde la carolinense se impuso por decisión unánime para convertirse en la primera boxeadora puertorriqueña —hombre o mujer— en adjudicarse el título de campeona indiscutible de una división al unificar los cuatro cetros mundiales de las 126 libras.

La explosiva reyerta recibió el reconocimiento de Pelea del Año luego de que se lanzaran sobre 1,900 golpes entre ambas, un récord en peleas de 10 asaltos a dos minutos cada uno.

En enero, Serrano defenderá sus títulos de la AMB y la OMB en la división pluma contra la aguerrida azteca, con un aumento a tres minutos por acto, regla firme en la divisiones masculinas.

Con un minuto extra por asalto, tanto Serrano como Cruz darán el máximo sin importar lastimarse.

“Quiero pelear con sangre, sin sangre, con todo. Esa es la mejor pelea de Erika. Ella viene con todo, sin miedo como yo, como los boricuas y los mexicanos. Para mí, no importa si hay mucha o poca sangre, voy a pelear y voy a ganar”, dijo Serrano en el inicio del media tour en el Arena Medalla en el Distrito de Convenciones T-Mobile.

“Con un minuto extra, a 30 minutos, creo que vamos a romper récords otra vez. Erika viene a ganar. Yo vengo a ganar. Verán una guerra como la otra pelea”, agregó.

En la velada inicial, Cruz sufrió una cortadura en la frente producto de un cabezazo accidental que le dejó el rostro con una máscara roja.

Dos años después, la exmonarca mundial asegura que su herida está sanada y no se cohibirá en el ensogado.

“Fue un corte desagradable, que en la pelea ni cuenta me di. Luego de la pelea todo duele. Pero es algo que ya sanó, que fue hace casi tres años. Estoy bien gracias a Dios. Me siento más fuerte. Quiero recuperar lo que creo que Erika Cruz merece”, expresó, por su parte, la propia mexicana.

“No me importa que la pelea sea en Puerto Rico. Que más padre que México vs. Puerto Rico en boxeo femenino, y con dos grandes. Sé que Amanda es la reina de ustedes, pero sé que me ganaré más el respeto puertorriqueño, como ocurrió en 2023. Ella dice que le gusta la sangre, pues yo digo que ni cuenta me di que estaba manchada en sangre. ¿Se imaginan?“, agregó.

Feliz de vuelta en las 126

Serrano, de 37 años, regresa a su peso pluma después de dos derrotas consecutivas en las 140 libras contra la irlandesa Katie Taylor. También peleó en dicha división en el triunfo frente a Stevie Morgan.

“Supercontenta. Fueron casi dos años peleando muy pesada. Me siento muy cómoda en 126. Quiero enseñarle al mundo que soy la mejor en las 126. Por ahora, me da confianza. Pero, en este deporte uno nunca sabe. Quiero seguir en peso pluma”, apuntó.

Serrano lleva ocho años sin apuntarse un triunfo por la vía rápida. El único nocaut fue ante Olivia Gerula en 2017.

Va por el récord de Martin

Con 31 anestesiadas, Serrano tiene como meta alcanzar los 32 nocauts para igualar la marca de la excampeona mundial Christy Martin.

“Tengo esa meta ahora, de nocauts de Christy Martin, que lo tiene por casi 20 años. Mi meta es superarla con dos más. Creo que en esta pelea puedo empatarla. Tengo que proponerme pequeñas metas para motivarme y seguir. Es definitivamente lo que verás de mi en este peso, en el cual me siento cómoda. Vas a ver más explosividad y poder en mi peso”, señaló.

Después del revés contra Serrano, Cruz, de 35 años y representada por Universal Promotions, acumula marca de tres victorias con un empate.

“El 3 de enero es guerra garantizada. Amanda va a venir a pelear y pues yo le voy a dar lo que ella quiere. Estoy trabajando fuerte porque tengo un reto muy grande, el más grande de mi carrera. Estoy trabajando fuerte porque así como ella no quiere defraudar su gente, yo no quiero defraudar a la gente que me admira. Ese día, me voy a llevar los aplausos así como hice en Nueva York en 2023”, añadió Serrano.

El viernes también se presentaron las protagonistas del combate semiestelar: la campeona mundial ligera de la AMB, Stephanie Han (11-0, 3 KO), quien enfrentará a la veterana Holly Holm (34-2-3, 9 KO), excampeona en las 140, 147 y 154 libras en el boxeo, así como exmonarca de la UFC y la única peleadora que ha conquistado títulos mundiales en ambas disciplinas. La pelea está pautada a 10 asaltos en las 135 libras.

Al igual que Serrano y Cruz, ambas pelearan en asaltos de tres minutos.

Presente de igual forma estuvieron el olímpico puertorriqueño Yankiel “El Doctorcito” Rivera (7-0-1, 3 KO) y el excampeón mundial en la división junior mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Jonathan “Bomba” González (28-4-1, 14 KO). Su enfrentamiento está pautado a 10 asaltos en las 112 libras (peso mosca).

La velada también incluirá a la protegida de Serrano, Krystal Rosado (7-1, 2 KO), al igual que compromisos entre el invicto Jan Paul Rivera (13-0, 7 KO) y el sanjuanero Alfredo “El Salsero” Cruz (10-3-1, 5 KO) en una pelea a ocho asaltos en las 126 libras.