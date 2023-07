El peso junior ligero Bryan “Chary” Chavalier defendió el miércoles con éxito su título regional de la OMB al derrotar por nocaut técnico en el octavo asalto al dominicano Ranfis Encarnación, como parte de una cartelera presentada por Miguel Cotto Promotions en Río Grande.

Chavalier, que mejoró así su récord a 20-1 con 16 nocauts, mantuvo su faja Intercontinental de la OMB en las 130 libras.

La cartelera de Miguel Cotto Promotions, parte del denominado Econo Championship Series 2023, se celebró en el Wyndham Grand Río Mar y contó con la acción de varios de los prospectos de la empresa del otrora múltiple campeón mundial.

Chevalier, del Residencial Barbosa en Bayamón, comenzó apagando fuego, intercambiando golpes con Encarnación (21-4, 17 KO), a quien lastimó en el primer asalto con varias combinaciones de poder al cuerpo, que lo hicieron retroceder. Pasados los primeros dos asaltos, Chavalier lucía en total control de la pelea hasta llegado el cuarto asalto, en que un cabezazo accidental provocó una seria herida sobre el ojo izquierdo del boricua, quien pasó momentos tensos durante ese round por el sangrado.

En el quinto, Encarnación salió a la casa de su presa y comenzó a presionar a un Chevalier que se encontraba en serios aprietos, pues el sangrado no cesaba. Ya en el sexto asalto el cuarto clasificado de la OMB en las 130 libras recurrió a su fino boxeo utilizando muy bien su distancia y castigando malamente a Ranfis.

El segundo aire llegó y ya para el séptimo asalto castigó al dominicano con fuertes golpes rectos que tambalearon malamente a Encarnación, lo que provocó que no saliera en el octavo asalto.

“Sigo aprendiendo, trabajé para la victoria y la obtuve. En cada pelea aprendemos cosas nuevas. Esa cortadura me la busqué yo pues la esquina me estaba pidiendo que siguiera el plan que trabajamos, que fue el que me dio la victoria en la segunda parte de la pelea. El boxeo es así; a mí me gusta pelear, estoy listo para el título mundial y se los estoy diciendo, seré campeón mundial ya verán”, comentó Chevalier, quien también tiene un empate en su récord.

Se espera que proximamente pueda tener oportunidad por el campeonato mundial con el ganador del pleito entre Emanuel Navarrete y Oscar Valdez, quienes se enfrentan el próximo 12 de agosto en Arizona.

Cae Purin Caraballo

El mexicano José “Tito” Sánchez continuó su paso arrollador en las 122 libras cuando derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto a Carlos “Purin” Caraballo (15-3, 14 KO) en un emocionante combate. Sánchez comenzó presionando a Caraballo, que hizo despliegue de su fino boxeo y poder conectando sólidos golpes sobre el mexicano en los primeros dos asaltos.

Pero el final llegó cuando Sánchez, pupilo del veterano entrenador Joel Díaz, cambió su guardia a izquierdo, combinando un gancho potente de derecha al cuerpo con ópers y una volada de izquierda que lanzó malamente herido a Caraballo a la lona. El experimentado arbitro Luis Pabón dió el conteo de protección pero Purin no estaba listo para continuar y así llegó el final del combate en que Sánchez se coronó como el nuevo campeón Continental Latino del Consejo Mundial de Boxeo en las 122 libras.