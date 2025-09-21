¡Detuvieron la pelea! Oscar Collazo retuvo sus campeonatos con nocaut técnico

El boricua Oscar Collazo retuvo los campeonatos paja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer este sábado por nocáut técnico al filipino Jayson Vayson, en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California.

El puertorriqueño se mantuvo como monarca de las 105 libras cuando el árbitro Thomas Taylor detuvo el combate en el séptimo asalto a petición del equipo de Vayson.

Para ese momento, Collazo ya había enviado a Vayson a lona en el primer asalto con un derechazo a la cabeza cuando faltaban 15 segundos del episodio, mientras que mantenía la delantera en la votación de los jueces.

Ambos púgiles intercambiaban golpes, con Vayson de espalda a las cuerdas por la presión de Collazo, cuando el referí intervino apuntando a la esquina de filipino, dando paso a abucheos del público.

Vayson quedó caminó a su área con mirada de incredulidad, mientras que Collazo, por un instante, miró a los lados con algo de sorpresa y rápido levantó el puño izquierdo triunfante.

“Creo que fue una buena decisión de parar. Yo estaba escogiendo mis golpes y lo lograba. Él realmente me sorprendió y me pegó buenos golpes al cuerpo - un buen guerrero - me encantó la pelea”, expresó Collazo, reportó Ring Magazine.

“Yo sabía que me pondría presión en el primer asalto. Por eso fue que lo tomé con calma, para ver qué tenía, y luego le apliqué presión desde el tercer asalto”, agregó. “Me estaba cogiendo con la derecha y solo quería contraatacarlo. Lo estuve haciendo en los últimos tres asaltos y sabía que lo cogería”.

Por su parte, Vayson dijo que su “esquina pensó que me estaba lastimando. Yo quería pelear. Respeto la decisión de la esquina por la seguridad del boxeador”.

Collazo, quien mejoró su récord a 13-0 con 10 nocauts, ahora mira con más fuerza a la posibilidad de unificar otros campeonatos del peso mínimo.

El filipino Pedro Taduran es el actual campeón paja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Mientras, la correa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) está en manos de Melvin Jerusalem, quien fue derrotado por Collazo en 2023, también por nocaut técnico en el séptimo asalto.

De hecho, la victoria de este sábado fue la tercera vez que detienen un combate a favor de Collazo desde que se coronó como campeón mundial.