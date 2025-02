“La diferencia fui yo”, dijo un sonriente Bivol, mientras sostenía sus cuatro cinturones. “Fui mejor, me presioné más, estuve más confiado y ligero, y simplemente deseé más ganar hoy”.

“Estoy muy contento”, expresó el nuevo monarca. “Pasé por muchas cosas el año pasado... Para ser sincero, perdí la primera pelea y me sentí un poco más relajado. No me presioné tanto esta vez, como sí lo hice antes de la primera pelea”.