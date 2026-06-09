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Edgar Berlanga volverá al ring el 26 de julio ante Steven Butler

El púgil puertorriqueño disputará su primera pelea en un año cuando enfrente al canadiense en una cartelera de Zuffa Boxing en Nueva York

9 de junio de 2026 - 2:55 PM

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Edgar Berlanga (derecha) no pelea desde su derrota ante el inglés Hamzah Sheeraz (izquierda) en una cartelera realizada el 12 de julio de 2025. (Xavier Araújo)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El puertorriqueño Edgar Berlanga regresará al cuadrilátero el próximo 26 de julio para enfrentar al canadiense Steven Butler en su primera pelea en un año, según anunció este martes la compañía Zuffa Boxing, con la que firmó en abril.

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Berlanga y Butler pelearán a 10 vueltas en las 168 libras.

La cartelera se celebrará en el Teatro Infosys del Madison Square Garden, de Nueva York, recinto conocido anteriormente como el Hulu Theater.

En el programa también verá acción el excampeón mundial superligero Richardson Hitchins, quien al igual que Berlanga forma parte de la plantilla de la empresa liderada por Dana White. El estadounidense se medirá al mexicano Ricardo Salas en una pelea pactada a 12 asaltos en la división wélter.

Berlanga (23-2, 18 nocauts) buscará darle un nuevo aire a su carrera tras su dolorosa derrota por nocaut técnico en el quinto asalto ante el inglés Hamzah Sheeraz en una función realizada el 12 de julio de 2025 en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York.

Ese día, Sheeraz derribó dos veces a Berlanga en el cuarto asalto. De hecho, el puertorriqueño fue literalmente salvado por la campana tras la segunda caída.

En el quinto asalto, un Berlanga visiblemente lastimado no pudo resistir una combinación de dos ganchos de izquierda y una derecha al rostro lanzada por el inglés, lo que llevó al árbitro a detener el combate cuando restaban 2:44 en el reloj del episodio.

Por su parte, Butler (38-5-1, 32 KO’s) llega al combate con una racha de cuatro victorias consecutivas, todas por la vía rápida, desde que cayó por nocaut técnico ante Patrice Volny el 6 de junio de 2024.

Su presentación más reciente ocurrió el 5 de marzo de 2026, cuando derrotó por nocaut a Ramadan Hiseni.

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Edgar BerlangaBoxeo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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