El boxeo profesional puertorriqueño tendrá clasificaciones mensuales

La Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico y ARC Sports & Entertainment anunciaron el martes una alianza para crear y publicar las primeras clasificaciones mensuales del boxeo profesional puertorriqueño, iniciativa que busca ofrecer un referente actualizado del deporte y dar mayor visibilidad a los principales peleadores de la isla.

Según informaron ambas entidades en un comunicado de prensa, el escalafón incluirá a los cinco mejores boxeadores de cada división de peso, además de una clasificación libra por libra en las ramas masculina y femenina.

Las clasificaciones serán publicadas mensualmente a través de las plataformas digitales de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico y ARC Sports & Entertainment. La primera edición estará disponible este miércoles, 1 de julio.

También serán difundidas a través de las plataformas digitales de Boxeo Puerto Rico y del Departamento de Recreación y Deportes.

“La Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico mantiene un firme compromiso con el desarrollo de nuestros atletas y con el fortalecimiento de la industria del boxeo en la isla. Estas clasificaciones representan una herramienta importante para reconocer el talento, la disciplina y la trayectoria de nuestros boxeadores, al tiempo que ofrecen una referencia actualizada para la afición y los distintos componentes del deporte”, expresó el presidente de la Comisión, José Miguel Pérez.

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Por su parte, el director ejecutivo y fundador de ARC Sports & Entertainment, Jesús Cruz Arce, indicó que la iniciativa pretende fortalecer la proyección del boxeo puertorriqueño y generar una mayor conversación sobre el desempeño de sus principales exponentes.