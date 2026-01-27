El camino de Rohan Polanco: del béisbol al boxeo profesional

Antes de ponerse los guantes que cambiaron su vida, Rohan Polanco practicaba béisbol en la República Dominicana, donde ese deporte es “rey”.

De niño, en Santo Domingo, se desempeñaba como campocorto y segunda base.

“Era bueno. Tenía talento”, dijo Polanco a El Nuevo Día. “Pero el boxeo es otra cosa”.

Colgó el guante y dejó el terreno por el cuadrilátero. Hoy, Polanco forma parte de una prometedora camada de boxeadores dominicanos.

El púgil, de 27 años, marcha invicto en 17 combates, con 10 nocauts, y este próximo sábado será pelea coestelar ante el mexicano Christian Gómez, en una cartelera encabezada por el choque de unificación de títulos mundiales entre el puertorriqueño Xander Zayas y el alemán Abass Baraou, en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“Tú sabes que Dios no falla y si me hubiera quedado en béisbol no hubiera llegado a nada, en el barrio haciendo nada. Cuando me topé con el boxeo, inmediatamente lo probé y fue amor a primera vista. Más nunca volví a la pelota”, compartió Polanco.

Tras formar parte de la selección dominicana y competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Polanco dio el salto al profesionalismo al firmar con Top Rank, debutando en las 140 libras.

Posteriormente subió a las 147 libras y actualmente figura sexto en el ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Me desarrollé rápido. En el boxeo comencé tarde, a los 12 años. A los 15 años era número uno en la selección nacional, viajando el mundo entero. Te puedo decir que aprendí rápido”, compartió.

Actual campeón intercontinental welter de la OMB, Polanco ha trazado 2026 como el año para capturar un título mundial. La primera parada será su combate del 31 de enero ante Gómez en el “Choliseo”.

“Estoy motivado. Es mi primera pelea coestelar. Que sea allá en Puerto Rico, me siento bien. Estoy 100 por ciento listo para dar un buen espectáculo. Tenemos hambre y confiamos en nuestro talento.La meta es hacerme campeón mundial este año. Estamos preparados para eso, para la oportunidad ya”, declaró.

En la actualidad, República Dominicana cuenta con un solo campeón mundial: Carlos Adames, monarca de las 160 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Otros exponentes como Alberto Puello y Erick Rosa vienen de perder recientemente sus fajas, mientras que prospectos invictos como Yan Santana y Euri Cedeño también destacan en ascenso.

“Soy uno de los que va subiendo con hambre, representando a mi país. Si hablamos de la cara del boxeo dominicano, ese es Carlos, que es una bestia. Pero vengo con hambre para aportar. La nueva camada se crió junta en la selección. Estamos disciplinados y motivados. Por eso se ve algo diferente”, sostuvo.

El rival de turno de Polanco, Gómez tiene pegada (23-6-1, 21 KOs) pero viene de perder cuatro de sus últimas cinco peleas, incluyendo sus últimos dos compromisos.

“Nunca me confío. Me preparo fuerte para cualquier boxeador. Es un guerrero. Tiene experiencia. Esos boxeadores que tú ves que pierden, a veces son los que tienen más hambre que hasta los mismos invictos. Por eso uno no se puede descuidar”, apuntó Polanco, quien tiene su campamento en la fría ciudad de Springfield, Massachusetts.

Sobre el boxeo puertorriqueño, Polanco creció admirando a Miguel Cotto y Félix “Tito” Trinidad, ambos integrantes del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.