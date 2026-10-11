“El mejor de las 122 libras”: así recuerda la prensa internacional a Wilfredo “Bazooka” Gómez

El fenecido boxeador puertorriqueño Wilfredo “Bazooka” Gómez fue recordado este domingo por publicaciones especializadas como el mejor campeón de las 122 libras en la historia del boxeo y uno de los grandes púgiles de todos los tiempos. También destacaron su trayectoria aficionada, durante la cual llegó a llamar la atención del entonces gobernante cubano Fidel Castro.

Gómez falleció el sábado a los 69 años, tras múltiples complicaciones de salud.

Considerado una de las máximas figuras del deporte puertorriqueño, Gómez brilló tanto en el boxeo aficionado, en el que fue olímpico y campeón mundial, como en el profesionalismo, donde conquistó títulos en tres divisiones.

1 / 11 | Imágenes: Wilfredo "Bazooka" Gómez libró su más importante batalla fuera del cuadrilátero. El excampeón mundial Wilfredo Gómez posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Río Grande. - alexis.cedeno 1 / 11 Imágenes: Wilfredo "Bazooka" Gómez libró su más importante batalla fuera del cuadrilátero El excampeón mundial Wilfredo Gómez posa para el lente de El Nuevo Día desde su residencia en Río Grande. alexis.cedeno Compartir

Finalizó su carrera con marca de 44-3-1 y 42 nocauts, méritos que le valieron su exaltación al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

La prestigiosa revista The Ring Magazine recogió las expresiones del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, quien recordó al boricua como uno de los mejores peleadores de la historia.

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“Wilfredo Gómez, uno de los grandes de todos los tiempos, ahora descansa en paz”, escribió Sulaimán.

Gómez construyó buena parte de su legado en la división de las 122 libras, en la que conquistó el campeonato mundial en 1977 y acumuló 17 defensas exitosas. Su dominio fue tal que realizó cinco defensas en cada uno de los años 1978 y 1979.

Ese desempeño lo convirtió en el mejor exponente de la historia de la categoría, según la publicación especializada Boxing Insider.

“Wilfredo Gómez, el especialista del nocaut de Puerto Rico, se mantiene como el estándar de la división de las 122 libras”, destacó el medio.

Wilfredo Gomez passed away on Saturday, former WBO President Paco Valcarcel has announced. He was 69 years old. A former three-weight world champion and two-time Ring title holder, Gomez was considered one of the greatest Puerto Rican fighters of all time. https://t.co/BvPFH1ky2U — Ring Magazine (@ringmagazine) October 11, 2026

La oferta de Fidel Castro

Antes de convertirse en una estrella del profesionalismo, Gómez representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado de 1974, celebrado en La Habana, Cuba.

Fue precisamente durante ese torneo cuando el puertorriqueño llamó la atención de Castro, quien le ofreció permanecer en la isla para continuar su carrera como boxeador aficionado.

En una entrevista publicada por The Ring Magazine en agosto de 2018, Gómez recordó aquel episodio.

“(Fidel) Castro me hizo una oferta para que permaneciera en Cuba como boxeador aficionado. Había impresionado a los cubanos, pero decidí rechazar la invitación porque mi meta era convertirme en profesional y encontrar fama, gloria y fortuna”, relató.

Gómez continuó su camino hacia el profesionalismo, en el que conquistó campeonatos mundiales en las 122, 126 y 130 libras, antes de retirarse en 1989.

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Las dificultades después del retiro

Además de exaltar sus logros sobre el cuadrilátero, publicaciones como Boxing Scene y Boxing Insider abordaron los problemas personales y de salud que enfrentó el excampeón durante sus últimos años.

“Pero la fama, como ocurre tantas veces, tuvo un precio”, señaló Boxing Scene al recordar los problemas disciplinarios que comenzaron a surgir hacia el final de su carrera.

La publicación destacó que sus campamentos de entrenamiento llegaron a concentrarse principalmente en perder el peso que acumulaba entre combates. También recordó que, después de su retiro, Gómez enfrentó problemas de sobrepeso y adicción a las drogas.

Wilfredo Gomez, Puerto Rico’s “Bazooka” and Greatest Super Bantamweight Ever, Dead at 69 https://t.co/mUu1wBucrV — Boxing Insider Promotions (@BoxingInsider) October 11, 2026

“Para entonces, sin embargo, su lugar en la historia del boxeo ya estaba establecido”, resaltó el medio.

Por su parte, Boxing Insider señaló las dificultades que atravesó el puertorriqueño fuera del cuadrilátero.

“La vida después del boxeo fue dura para Gómez. Batalló contra la adicción a las drogas y enfrentó problemas de salud durante muchos años”, publicó.