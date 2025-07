“Todas las peleas son importantes porque me ayudan a colocarme como el retador número uno, y esa es mi meta. Quiero ser retador”, remató el deportista, que ostenta el título Intercontinental wélter de la OMB y ocupa la séptima posición en el ranking de ese organismo.

“Mi mentalidad es ganar de manera convincente para no dejar nada en mano de los jueces. Yo siempre subo a tratar de lastimar a mi oponente lo más que pueda, y eso es lo que quiero hacer en esta pelea. Yo sé que en seis o siete asaltos puede llegar el nocaut”, puntualizó.

Tilda de “fácil” al puertorriqueño

En días recientes, Polanco ha protagonizado una riña por las redes sociales con el campeón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) , el puertorriqueño Subriel Matías , del que dijo que es un peleador “fácil”. Como era de esperarse, Matías le respondió y le dejó claro que no le gusta que lo subestimen ni que se hable de él.

“Que deje de hablar de mí. Él no está a mi nivel. Ese tipo está peleando por picapollo”, declaró Matías según declaraciones recogidas por el podcast Contragolpeo.

“En una entrevista yo dije que lo respeto mucho porque ha sido campeón mundial dos veces, no se le puede quitar eso. Pero mi opinión es que no me gusta su estilo”, dijo Polanco.