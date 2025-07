“Lo he tomado como una pelea más, una noche más en la ciudad de Nueva York. Ya me he presentado siete veces en el Madison Square Garden, así que no es nada nuevo. Tengo que entrar, hacer mi trabajo, y lo que venga después se celebrará en su momento”, dijo.

No piensa en Fundora

“Sinceramente, no he pensado en eso ni me ha pasado por la cabeza, porque ahora mismo no tengo otro enfoque que no sea convertirme en campeón mundial. Todo está puesto en Jorge García Pérez. Quiero que el mundo del boxeo y la división sepan de qué estoy hecho. No he tenido tiempo para pensar en nada más que en lo que me espera este 26 de julio”.