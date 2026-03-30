¡Es oficial! Xander Zayas defenderá sus títulos ante Jaron “Boots” Ennis en Brooklyn

Una defensa titular de alto calibre ya tiene fecha y escenario para Xander Zayas.

El boricua subirá al ring el 27 de junio en el Barclays Center, en Brooklyn, donde pondrá en juego sus campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 154 libras ante Jaron “Boots” Ennis.

La pelea será transmitida en vivo y de forma exclusiva a través de DAZN en la modalidad de pago por ver (PPV), como parte de una cartelera de Matchroom Boxing en asociación con Top Rank, quie recientemente firmó un acuerdo de transmisión por múltiples peleas y varios años con dicha plataforma.

El combate había sido tema de conversación en los pasados días, luego de que surgieran reportes que apuntaban a un posible acuerdo entre ambas partes.

PUBLICIDAD

“Mucho antes de convertirme en campeón mundial, siempre busqué enfrentar los mayores retos en mi división. Nunca he evitado una pelea y siempre he estado dispuesto a poner a prueba mis habilidades contra cualquiera”, declaró Zayas a través de un comunicado de prensa.

“¡Es hora de dar el paso y recoger esos cinturones! ¡Derribándolos uno por uno!”, dijo -por su parte- Ennis.

Zayas (23-0, 13 nocauts) unificó títulos en enero en Puerto Rico, tras imponerse por decisión dividida al alemán Abass Baraou en un combate cerrado, en el que además conquistó el cetro de la AMB.

Previamente, el 26 de julio de 2025, dominó a Jorge García Pérez para adjudicarse la vacante faja de la OMB.

Ennis (35-0, 31 nocauts) busca convertirse en campeón unificado en dos divisiones, y lo intentará tras apenas una pelea en su nuevo peso. El púgil de Filadelfia unificó en la división wélter en abril con una victoria sobre Eimantas Stanionis en Atlantic City, para el título de la AMB a su corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).