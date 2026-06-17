“Estamos como navaja”: Juanmita López de Jesús confía en su mejor campamento

Acostumbrado a preparar sus combates en la comodidad de su entorno habitual en Caguas, Juanmita López de Jesús decidió cambiar la fórmula de cara a la próxima pelea de su joven carrera.

Por primera vez salió de Puerto Rico para realizar parte de un campamento de entrenamiento como profesional y pasó un mes en Orlando, Florida, donde compartió sesiones de guanteo y preparación junto al excampeón mundial de ascendencia puertorriqueña Antonio Vargas.

La experiencia también le permitió trabajar con el recién coronado campeón NABO Olajuwon “The White Monkey” Acosta en Puerto Rico, una combinación que, asegura, convirtió esta preparación en la mejor que ha tenido hasta ahora.

“Creo que es el mejor campamento que hemos hecho”, dijo López de Jesús a El Nuevo Día al hablar de su campamento de entrenamiento para su pelea del 27 de junio ante el español Alberto Motos (6-2).

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El duelo entre López de Jesús (5-0, 2 nocauts) y Motos forma parte de la cartelera estelarizada por el monarca unificado puertorriqueño Xander Zayas y Jaron “Boots” Ennis por los cinturones de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el Barclays Center, en Nueva York.

“Tuvimos la oportunidad de estar en el campamento de Olajuwon Acosta, que se coronó hace menos de un mes campeón NABO. Fuimos su sparring partner y eso nos ayudó mucho porque nos dio muchos asaltos de experiencia”, agregó el olímpico, que regresó a la isla a finalizar su entrenamiento.

El púgil agregó que también sirvió como uno de los principales compañeros de entrenamiento de Vargas durante su preparación para la defensa del campeonato mundial gallo de la AMB ante Jesse “Bam” Rodríguez el 13 de junio en Arizona.

Rodríguez consiguió un título en una tercera categoría al noquear a Vargas en el sexto asalto.

“Hemos adquirido mucha experiencia. Nos ha dado lo que necesitamos para salir victoriosos la noche del 27 de junio. Estamos como navaja”, afirmó.

Más allá de los nombres con los que compartió el gimnasio, López de Jesús destacó que el mayor cambio fue abandonar por primera vez la comodidad de entrenar exclusivamente en Puerto Rico.

“Ya salimos de la zona de confort, que a nosotros nos encanta estar en Caguas. Ese es nuestro campamento aquí en la isla, pero tomamos la oportunidad de ir a Orlando y cambiar un poco los aires. Eso es lo más que ha cambiado este campamento”, sostuvo.

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“Además nos ayudó mucho porque aparte de salir, aprovechamos la experiencia con él (Vargas), pues él tiene un estilo bastante agresivo, que es parecido a lo que nos vamos a encontrar en el 27″, puntualizó.

López de Jesús añadió que la experiencia junto al ahora excampeón mundial le dejó enseñanzas invaluables, particularmente sobre cómo adaptarse a los ajustes de un peleador dentro del cuadrilátero y las exigencias que conlleva hacerlo.

Busca un título juvenil

López de Jesús considera que una victoria el 27 de junio podría abrirle la puerta a objetivos más ambiciosos.

“Sabemos que esta pelea nos va a catapultar hacia cosas grandes. Tenemos la intención de disputar un título juvenil a ocho asaltos luego de este combate”, expresó.

Indicó que su equipo tiene como prioridad buscar una oportunidad por un campeonato juvenil de la OMB, un paso que entiende podría ayudarlo a abrirse camino en las clasificaciones del organismo.

“Quisiéramos el juvenil, posiblemente el de la OMB sería lo ideal. Eso es lo que queremos hacer y esta pelea es la que nos va a llevar a lograrlo”, argumentó.

En cuanto a su rival, lo describió como “un peleador bien incómodo, regado, tira golpes de todos los ángulos”. También recordó que fue contendiente por el título europeo y que tiene experiencia a 10 asaltos.

“Sabemos que es un peleador que tiene más experiencia que yo, pero lo más que hay que estar bien pendiente es a ese estilo difícil de descifrar, que es un estilo incómodo. Pero para eso nos estamos preparando”.

Cuando se le hizo notar que la reyerta del 27 de junio marcará el debut en Estados Unidos de su rival, López de Jesús aseguró que le dará una bienvenida poco agradable.

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