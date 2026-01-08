Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Estamos en modo guerra”: Subriel Matías entrena en el legendario Gleason’s Gym rumbo a su pelea de este sábado

El campeón fajardeño expone su cinturón superligero ante el invicto Dalton Smith

8 de enero de 2026 - 1:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Subriel Matías durante un entrenamiento en Gleason’s Gym, de Nueva York. (Suministrada / Fresh Productions Boxing)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Durante la tarde del miércoles, en el legendario Gleason’s Gym de Brooklyn, Nueva York, el puertorriqueño Subriel Matías (23-2, 22 KOs), campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se presentó ante los medios para mostrar parte de sus habilidades de cara a su compromiso de este sábado ante el invicto británico Dalton Smith (18-0, 13 KOs).

RELACIONADAS

“Estamos en modo guerra. Puerto Rico está activo y espero que disfruten la pelea. (Dalton) Smith dice que no va a correr; perfecto, entonces vamos a darlo todo. Yo soy el orgullo de Maternillo”, expresó Matías mediante declaraciones escritas.

Por su parte, Smith se mostró confiado en sus posibilidades de salir campeón.

“El sábado estaré listo para hacer historia y llevar el título mundial a Sheffield. He trabajado para este momento desde que tenía seis años. Esto es un sueño y demostraré que seré un campeón por mucho tiempo”, afirmó el púgil inglés.

En la pelea coestelar, se enfrentarán dos boxeadores clasificados por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El puertorriqueño Alfredo Santiago (17-2, 8 KOs), clasificado número dos del organismo, defenderá su título NABO superligero de la OMB ante el invicto Hendri Cedeño (16-0, 12 KOs), décimo clasificado.

Cartelera adicional:

  • Peso Gallo: Emmanuel Rodríguez (22-3, 13 KO’s), dos veces campeón mundial, vs. Fernando Díaz (16-6-1, 6 KO’s).
  • Peso Gallo: Jeyvier Cintrón (13-1, 6 KO’s), dos veces olímpico y ex retador mundial, vs. Víctor Sandoval (38-5, 24 KO’s), de México.
  • Peso Superligero: Néstor Bravo (23-1, 16 KO’s), de Arecibo, Puerto Rico, vs. Pedro Campa (37-4-1, 25 KOs), de México.
  • Peso Pluma: Keith Colón (8-0, 8 KO’s), de Newark, Nueva Jersey, vs. Alberto Guevara (28-8, 13 KO’s), de México.
  • Peso Semipesado: Arjan Iseni (4-0) vs. Mario Bedolla Orozco (4-4).
Dalton Smith, rival de este sábado del campeón Subriel Matías.
Dalton Smith, rival de este sábado del campeón Subriel Matías. (Suministrada / Fresh Productions Boxing)

La transmisión del evento comenzará a las 8:00 p.m. hora del Este (9:00 p.m. en Puerto Rico) a través de PPV.com a nivel mundial, y también estará disponible por DIRECTV PPV en Puerto Rico y Estados Unidos.

Los boletos están a la venta en Ticketmaster.

BoxeoSubriel MatíasEmmanuel RodríguezJeyvier CintrónNueva York
