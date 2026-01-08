“Estamos en modo guerra”: Subriel Matías entrena en el legendario Gleason’s Gym rumbo a su pelea de este sábado
El campeón fajardeño expone su cinturón superligero ante el invicto Dalton Smith
8 de enero de 2026 - 1:13 PM
Durante la tarde del miércoles, en el legendario Gleason’s Gym de Brooklyn, Nueva York, el puertorriqueño Subriel Matías (23-2, 22 KOs), campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se presentó ante los medios para mostrar parte de sus habilidades de cara a su compromiso de este sábado ante el invicto británico Dalton Smith (18-0, 13 KOs).
“Estamos en modo guerra. Puerto Rico está activo y espero que disfruten la pelea. (Dalton) Smith dice que no va a correr; perfecto, entonces vamos a darlo todo. Yo soy el orgullo de Maternillo”, expresó Matías mediante declaraciones escritas.
Por su parte, Smith se mostró confiado en sus posibilidades de salir campeón.
“El sábado estaré listo para hacer historia y llevar el título mundial a Sheffield. He trabajado para este momento desde que tenía seis años. Esto es un sueño y demostraré que seré un campeón por mucho tiempo”, afirmó el púgil inglés.
En la pelea coestelar, se enfrentarán dos boxeadores clasificados por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El puertorriqueño Alfredo Santiago (17-2, 8 KOs), clasificado número dos del organismo, defenderá su título NABO superligero de la OMB ante el invicto Hendri Cedeño (16-0, 12 KOs), décimo clasificado.
La transmisión del evento comenzará a las 8:00 p.m. hora del Este (9:00 p.m. en Puerto Rico) a través de PPV.com a nivel mundial, y también estará disponible por DIRECTV PPV en Puerto Rico y Estados Unidos.
Los boletos están a la venta en Ticketmaster.
