DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Subriel Matías ya está en Nueva York para defender su corona en el Barclays Center

El campeón boricua encabeza la cartelera de este sábado junto a Emmanuel “Manny” Rodríguez y Alfredo “Ojo” Santiago, entre otros

7 de enero de 2026 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Subriel Matías, al centro, junto a Emmanuel "Manny" Rodríguez (izq.) y Alfredo "Ojo" Santiago (der.). (Suministrada / Fresh Productions Boxing)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en las 140 libras, Subriel Matías (23-2, 22 KOs), ya se encuentra en Nueva York para encabezar este sábado 10 de enero en el Barclays Center una cartelera junto al también puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez y el dominicano Alfredo “Ojo” Santiago.

“Estoy ansioso de pelear frente a la gente de Nueva York. Sabemos que vendrán personas de Puerto Rico y de Inglaterra y yo voy a dar el mejor espectáculo posible. No hay excusas”, dijo Matías mediante declaraciones escritas.

El fajardeño defenderá por primera vez su corona ante el inglés Dalton Smith (18-0, 13 KOs), primer clasificado del organismo.

En la cartelera, además, verá acción Manny Rodríguez, que se medirá al mexicano Fernando “Leoncito” Díaz (16-6-1, 6 KOs) en un combate a 10 asaltos en el peso gallo (118 libras).

“Hay Manny para rato y con la preparación que tuve con el gran Rocky Martínez, estoy en un nivel que me veo como un campeón mundial”, agregó por su parte Rodríguez.

En tanto, “Ojo” Santiago, natural de República Dominicana, defenderá su cetro NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 140 libras ante el décimo clasificado Hendri Cedeño (16-0, 12 KOs).

“Esta pelea me llevará al título mundial y ha sido una preparación muy intensa. Esperen lo mejor de mi el sábado. De verdad que estoy extremadamente bien. Ya verán. Somos dos clasificados mundiales, pero mi tiempo es ahora”, sentenció Santiago.

La transmisión del evento comenzará a las 8:00 p.m., hora del Este (9:00 p.m. en P.R.) por PPV.com y disponible también en DIRECTV PPV en Puerto Rico y Estados Unidos. Los boletos están a la venta en Ticketmaster.

BoxeoSubriel MatíasNueva YorkManny RodríguezConsejo Mundial de Boxeo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
