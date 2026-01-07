Subriel Matías ya está en Nueva York para defender su corona en el Barclays Center

El campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en las 140 libras, Subriel Matías (23-2, 22 KOs), ya se encuentra en Nueva York para encabezar este sábado 10 de enero en el Barclays Center una cartelera junto al también puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez y el dominicano Alfredo “Ojo” Santiago.

“Estoy ansioso de pelear frente a la gente de Nueva York. Sabemos que vendrán personas de Puerto Rico y de Inglaterra y yo voy a dar el mejor espectáculo posible. No hay excusas”, dijo Matías mediante declaraciones escritas.

El fajardeño defenderá por primera vez su corona ante el inglés Dalton Smith (18-0, 13 KOs), primer clasificado del organismo.

En la cartelera, además, verá acción Manny Rodríguez, que se medirá al mexicano Fernando “Leoncito” Díaz (16-6-1, 6 KOs) en un combate a 10 asaltos en el peso gallo (118 libras).

“Hay Manny para rato y con la preparación que tuve con el gran Rocky Martínez, estoy en un nivel que me veo como un campeón mundial”, agregó por su parte Rodríguez.

En tanto, “Ojo” Santiago, natural de República Dominicana, defenderá su cetro NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 140 libras ante el décimo clasificado Hendri Cedeño (16-0, 12 KOs).

“Esta pelea me llevará al título mundial y ha sido una preparación muy intensa. Esperen lo mejor de mi el sábado. De verdad que estoy extremadamente bien. Ya verán. Somos dos clasificados mundiales, pero mi tiempo es ahora”, sentenció Santiago.