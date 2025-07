San Juan - Han pasado tres días desde que Xander Zayas cumplió el sueño de su niñez de convertirse en campeón mundial, y todavía parece flotar en el aire.

El púgil boricua de 22 años aún procesa lo que consiguió el sábado en el Teatro del Madison Square Garden, de Nueva York, donde se impuso con autoridad ante el mexicano Jorge “Chino” García Pérez para conquistar el cinturón vacante de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Este martes, rodeado de fanáticos, campeones mundiales boricuas, glorias del boxeo y colegas, recibió el cinturón rojo que lleva grabado su nombre y la fecha en que se unió a la histórica lista de monarcas de Puerto Rico. La felicidad por lo alcanzado y por todo lo que aún le queda por vivir se reflejaba con claridad en su rostro.

“Siento mucha emoción, mucha felicidad”, manifiestó el nuevo rey superwélter al evaluar cómo han sido estos últimos días luego de su victoria por decisión unánime.

“Estoy entusiasmado de estar aquí hoy, de tener mi cinturón como campeón del mundo y poder disfrutar de la gente”, añadió el peleador en entrevista GFR Media luego de que la OMB le hiciera entrega de la faja mundial en una actividad realizada en Arena Medalla, ubicado en el Distrito T-Mobile.

Xander Zayas conquistó su primer campeonato mundial al derrotar por decisión unánime al mexicano Jorge García por la faja vacante de la 154 libras de la OMB.

En el evento también se entregó la faja de la OMB al texano Jesse “Bam” Rodríguez, quien el 19 de julio se proclamó campeón mundial unificado del peso junior gallo (115 libras) tras imponerse por nocaut técnico al sudafricano Phumelele Cafu.

Zayas -quien tiene récord de 22-0, con 13 nocauts- expresó que se sentía orgulloso de añadir su nombre a la historia de Puerto Rico y de ser el séptimo campeón de su división que ha tenido la isla junto a figuras como Wilfred “El Radar” Benítez, Mark Medal, Carlos Santos, Félix “Tito” Trinidad, Miguel Cotto y Daniel Santos.

“Esto es historia. Poder entrar en un grupo con tantos nombres superdotados en Puerto Rico y en la historia del boxeo, pues es un momento importante, bonito, especial. Ahora es cuestión de mantenernos enfocados para mantener este cinturón en casa”, declaró.

Al analizar su desempeño del sábado, dijo que se percató que podía dominar la pelea desde el primer asalto. Agregó que no se sintió en peligro en ningún momento del combate y reconoció que lo más difícil fue descifrar cómo seleccionaba los golpes.

“Como él seleccionaba los golpes era un poco raro, verdad. De cómo venían los golpes. Fue lo único que me tuve que acostumbrar un poquito durante el combate. Pero de lo demás yo sabía lo que iba a traer”, compartió Zayas, quien destacó que su oponente solo conectó el 23% de los golpes que tiró en la noche.

“Simplemente no le pudo dar lo que no pudo ver. Y eso es parte del boxeo. El boxeo es dar y que no te den. Y yo lo hice esa noche. Yo hice mi trabajo y él no pudo hacer el suyo”, puntualizó.

Encantado de pelear en Puerto Rico

El presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, adelantó que la primera defensa de Zayas será en Puerto Rico durante el mes de diciembre.

Aunque aún no se ha definido la sede, no se descartan como opciones el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot o el Coliseo Roberto Clemente, ambos en San Juan.

Sobre este particular, Zayas se mostró encantado de regresar a pelear a Puerto Rico, algo que no hace desde el 28 de febrero de 2020 cuando venció por nocaut técnico a Marklin Bailey en una cartelera llevada a cabo en la Cancha Ruben Zayas Montañez, en Trujillo Alto. Esta fue la cuarta pelea de su carrera profesional.

“Hemos venido hablando de eso por muchos años ya. Obviamente ya se me da la oportunidad de campeonato, me coronó campeón. Ojalá ese sea el siguiente paso, traer mi primera defensa a la isla de Puerto Rico. No he peleado aquí hace mucho tiempo, me encantaría estar de vuelta”, dijo.

“El ‘Choliseo’ me encantaría. Me encantaría defender en cualquier lugar aquí en Santurce, obviamente vengo de San Juan, Santurce. Me encantaría defender aquí en el área metro”, estipuló.

La posibilidad de que Zayas defienda en Puerto Rico curiosamente será posible luego de que venciera el contrato de derechos exclusivos que Top Rank mantenía con ESPN para la transmisión de peleas.

La última jornada de ese convenio fue -precisamente- el 26 de julio con el programa protagonizado por el ahora monarca de la OMB.

“Hay múltiples posibilidades y escenarios que pueden funcionar. Ahora se abre la puerta de regresar a la isla porque ESPN no está... Ya terminamos ese contrato con ellos y se abre la posibilidad de volver realmente a la isla”, dijo el director de Estrategia Hispana y Relaciones con Atletas de Top Rank, Gardy López.

“Habíamos estado en conversaciones desde el 2023 con varias personas de la isla para traer un evento, pero no se concretaba porque desde el arranque había que traer todo el equipo de ESPN sus cámaras, sus camiones... y no era costo efectivo. Ahora sí se abre esa posibilidad y estamos abiertos a escuchar ofertas”, añadió López.

López explicó que la empresa boxística fundada por Bob Arum y Jabir Herbert Muhammad busca un acuerdo “multicadenas”, es decir sin exclusividad.

“Nadie sabe ser tan inteligente como yo”

Sobre el nivel competitivo de las 154 libras, Zayas afirmó con seguridad que tiene todo para ser un peleador al que nadie puede ignorar.

“Es la división pienso más caliente en el boxeo ahora mismo. Y en la división me veo bien, me veo bien. Nadie es más atlético que yo, nadie hace los ajustes como yo, nadie boxea, nadie pelea, nadie sabe ser tan inteligente como yo dentro del cuadrilátero, y creo que el sábado demostré eso”, dijo.

Xander Zayas (de negro) comparte con otras glorias del boxeo puertorriqueño y con el campeón Jesse "Bam" Rodríguez (con gafas).

En cuanto a su próximo oponente, se ha mencionado el nombre de Josh Kelly, pero Zayas dijo no saber quién podría ser, ya que el británico apunta a medirse a Jaron “Boots” Ennis en una eliminatoria de la OMB en las 154 libras.

Cuando se le preguntó sobre el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Sebastian Fundora, quien fue despojado del título de la OMB por no medirse a Zayas para hacer la revancha ante Tim Tszyu, dejó las puertas abiertas a negociar.