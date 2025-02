“Ya presentíamos (que podía llegar una pelea), y me gusta estar siempre dedicado. Estar de lleno entrenando, aunque no haya una pelea en puerta. Me gusta estar listo para que cuando hagan el llamado no nos tomen por sorpresa”, añadió el púgil azteca, cuya foja es de 30 victorias, 17 de ellas por nocaut, tres derrotas y un empate.