Jake Paul vence por decisión unánime a Julio César Chávez, hijo

Anaheim - Jake Paul venció por decisión unánime al ex campeón de los medianos Julio César Chávez Jr. , este sábado, tras dominar los primeros asaltos y resistir el ataque tardío del mexicano.

Chávez montó su primer ataque discernible en el sexto episodio y lanzó varios golpes emocionantes en el noveno, mostrando finalmente las habilidades de una larga carrera en el boxeo, pero no pudo dañar seriamente al “YouTuber” estadounidense convertido en pugilista y residente en Puerto Rico.

“Todos los abucheos son premios”, dijo Paul. “Fue impecable. Creo que sólo me golpearon unas diez veces.”

Los jueces dictaminaron 99-91, 98-92 y 97-93 a favor de Paul. The Associated Press también favoreció a Paul 97-93.

“Pienso que perdí los primeros cinco asaltos, así que intenté ganar los últimos”, dijo Chávez. “Es fuerte, un buen boxeador durante los primeros tres, cuatro asaltos. Después de eso, sentí que estaba cansado. No creo que esté listo para los campeones, pero es un buen peleador.”

Paul ha aprovechado con éxito su ubicuidad en Internet y su propio trabajo arduo para volverse conocido en el negocio del boxeo, aunque no en combates tradicionalmente importantes. Ha fundado una activa empresa de promoción y ha coqueteado con las artes marciales mixtas mientras se convierte en uno de los atletas de deportes de combate más importantes del mundo.

Paul no había peleado desde noviembre pasado, cuando venció a Mike Tyson en un combate muy publicitado que no pudo cumplir con las expectativas desmedidas de fanáticos que no entendían la simple realidad de que Tyson tenía 58 años.