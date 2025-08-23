Jan Paul Rivera extiende su invicto al vencer al estadounidense Daniel Bailey

El puertorriqueño Jan Paul Rivera extendió a 13 su invicto en el boxeo profesional, al vencer el viernes por nocaut técnico en el sexto asalto al estadounidense Daniel Bailey (15-3, 8 KO’s) en el combate estelar de una cartelera celebrada en el Caribe Royale Orlando.

Para el prospecto del peso pluma (126 libras) fue su séptimo nocaut. Tiene 24 años.

El desenlace final del combate llegó en el sexto round. A escasos segundos del final, Rivera desató una ofensiva imparable que provocó la segunda caída de Bailey. El árbitro no dudó y detuvo la pelea a los 2:58 del sexto asalto.