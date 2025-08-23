Opinión
23 de agosto de 2025
90°bruma
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jan Paul Rivera extiende su invicto al vencer al estadounidense Daniel Bailey

El puertorriqueño ganó por nocaut técnico en la cartelera celebrada el viernes en Orlando

23 de agosto de 2025 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El peleador puertorriqueño Jan Paul Rivera (izquierda) mejoró su marca a 13-0. (Suministrada / Gaudier Media Communications)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El puertorriqueño Jan Paul Rivera extendió a 13 su invicto en el boxeo profesional, al vencer el viernes por nocaut técnico en el sexto asalto al estadounidense Daniel Bailey (15-3, 8 KO’s) en el combate estelar de una cartelera celebrada en el Caribe Royale Orlando.

Para el prospecto del peso pluma (126 libras) fue su séptimo nocaut. Tiene 24 años.

El desenlace final del combate llegó en el sexto round. A escasos segundos del final, Rivera desató una ofensiva imparable que provocó la segunda caída de Bailey. El árbitro no dudó y detuvo la pelea a los 2:58 del sexto asalto.

En la cartelera estuvieron presentes Jake Paul, Amanda Serrano, Rolly Romero, Antonio Vargas, Kim Clavel, Antonio Tarver y la olímpica Ashleyann Lozada.

