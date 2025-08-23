Jan Paul Rivera extiende su invicto al vencer al estadounidense Daniel Bailey
El puertorriqueño ganó por nocaut técnico en la cartelera celebrada el viernes en Orlando
23 de agosto de 2025 - 1:48 PM
El puertorriqueño Jan Paul Rivera extendió a 13 su invicto en el boxeo profesional, al vencer el viernes por nocaut técnico en el sexto asalto al estadounidense Daniel Bailey (15-3, 8 KO’s) en el combate estelar de una cartelera celebrada en el Caribe Royale Orlando.
Para el prospecto del peso pluma (126 libras) fue su séptimo nocaut. Tiene 24 años.
El desenlace final del combate llegó en el sexto round. A escasos segundos del final, Rivera desató una ofensiva imparable que provocó la segunda caída de Bailey. El árbitro no dudó y detuvo la pelea a los 2:58 del sexto asalto.
En la cartelera estuvieron presentes Jake Paul, Amanda Serrano, Rolly Romero, Antonio Vargas, Kim Clavel, Antonio Tarver y la olímpica Ashleyann Lozada.
OMG WHAT A FINISH!!😱— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 23, 2025
Jan Paul Rivera STOPS Daniel Bailey in round 6!#Prospects14 | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/b8D7r4myvK
