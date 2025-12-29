Juanmita López ajusta su campamento tras confirmarse su próximo rival

Juanma López de Jesús inició el campamento para su quinta pelea profesional sin conocer el nombre de su rival, una realidad habitual en el boxeo, donde la preparación suele adelantarse a las confirmaciones oficiales.

La incógnita quedó despejada recientemente, al anunciarse que el invicto puertorriqueño enfrentará al estadounidense Conner Russell Goade (8-4-2, 7 KO’s) el 31 de enero, como parte de la cartelera en la que Xander Zayas buscará la unificación de títulos de las 154 libras en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Confirmado el combate, López de Jesús modificó su preparación para adaptarla a su rival.

“Ahora tenemos un guanteo específico toda la semana con una persona que pelea parecido a ese oponente, algo que no habíamos hecho. Normalmente guanteaba con peleadores que me llevaran al límite, pero no tenía un estilo específico. Esta vez si tenemos alguien específico que me está ayudando mucho, que es Yadiel Hernández”, señaló López de Jesús.

“También hemos tenido diferentes guanteos, pero este ha sido el específico y con quien he tenido varios asaltos”, añadió el deportista que acumula dos nocauts en su carrera profesional.

López de Jesús compartió que para esta pelea incorporó al preparador físico Víctor Martínez a su equipo de trabajo. El púgil cagueño explicó que la decisión responde a la experiencia de Martínez, quien preparó a su padre, Juanma López, durante gran parte de su carrera, etapa en la que conquistó dos títulos mundiales. Añadió que se trata de una figura de amplio conocimiento, encargada de un trabajo físico específico que, aseguró, se reflejará en el ring. Según detalló, el objetivo ha sido fortalecerlo, hacerlo ver más grande y con una condición notablemente superior, aun cuando el combate está pactado a seis asaltos, una distancia que ya ha manejado con éxito, pero en la que anticipa que esta vez la diferencia será evidente.

De igual forma, manifestó que decidió traer a Martínez en estos momentos porque entiende que el ritmo que lleva su carrera podría abrirle una oportunidad titular más temprano que a otros peleadores de su nivel y quiere estar preparado.

Al analizar a su contrincante, señaló que Goade es un peleador experimentado y con poder en la pegada. Asimismo, afirmó que se encargará de demostrar que el apodo de su rival, “Kid Canelo”, es solo eso: un apodo.

“Tiene experiencia. Tiene 10 peleas más que yo. Ocho victorias, cuatro derrotas y dos empates. Siete de sus victorias han sido por nocaut, eso quiere decir que pega duro. Es un peleador fuerte y lo que hemos visto es que le gusta pelear y tiene fuerza en sus manos”, dijo.

“Creo que ha eso es a lo que tengo que estar más pendiente, que tiene más experiencia que yo. Sé que los peleadores con experiencia pueden ajustar sus estilos, así que voy a estar preparado para que cuando suba sepa que el nombre de Kid Canelo es simplemente un nombre. Él no es Canelo”.

2025: un año de aprendizaje

Tras cerrar su primer año como boxeador profesional, luego de firmar con la compañía Top Rank tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, catalogó esta etapa como una de aprendizaje y crecimiento, y señaló que su pelea ante Luis “Bazuka” Morales el 27 septiembre fue la que más le enseñó sobre lo que es capaz de dar.

En esa pelea, celebrada en el Osceola Heritage Park, en Kissimmee, Florida, se impuso a Morales por decisión unánime, no sin antes tener que manejar una cortadura sobre la ceja derecha que requirió siete puntos de sutura.

“Yo creo que fue un año de mucho aprendizaje, muchos cambios personales y en mi carrera boxística también. Aprendimos mucho, fue un año de mucho crecimiento, y estoy bien contento”, apuntó.