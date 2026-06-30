Juanmita López de Jesús ve en su generación el relevo del boxeo

La noche del sábado en el Barclays Center, de Brooklyn, dejó una imagen del presente y el futuro del boxeo.

Mientras el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicoestadounidense Emiliano Vargas encabezaban una cartelera protagonizada por peleadores de poco más de 20 años, otro joven boricua aprovechó el escenario para fortalecer su nombre.

Juanmita López de Jesús, de apenas 20 años, no necesitó más de un asalto para noquear al español Alberto Motos y sumar la sexta victoria de su carrera profesional. Pero más allá del resultado, el invicto entiende que tanto él como Zayas y Vargas forman parte de una generación llamada a tomar el relevo del deporte.

“Ya se está pasando el batón a la nueva generación. Ya se está empezando a notar que la generación que viene detrás es la que va a levantar el boxeo nuevamente”, dijo López de Jesús en entrevista con El Nuevo Día.

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“No nos importa arriesgarnos. Vamos al choque con los peleadores, nos gusta dar la emoción al público y medirnos contra los mejores... Xander acaba de hacer una guerra el sábado y Emiliano también”, agregó el peleador natural de Caguas.

López de Jesús entiende que este resurgir del boxeo viene tras una etapa en la que, a su juicio, hacían falta figuras capaces de conectar con el público. Como ejemplo mencionó a Zayas, quien conquistó un campeonato unificado a los 23 años, y a Vargas, reconocido como Peleador del Año por The Ring Magazine con apenas 21.

“Nosotros tenemos ese estilo que le gusta al público, es emocionante. Somos peleadores que nos gusta la pelea”, añadió el invicto en seis salidas.

“Yo creo que el efecto Mayweather en las generaciones pasadas, que no tomaban esos riesgos de buscar peleas grandes como lo hizo SXander el sábado. Solamente querían tener el cero en el récord y no les importaba buscar las peleas grandes. A nosotros no nos importa arriesgarnos. Vamos al choque con los peleadores, nos gusta dar la emoción al público y medirnos contra los mejores”, puntualizó.

Apoyo total a Xander Zayas

López de Jesús compartió que conversó con Zayas apenas dos días después de la derrota y le reiteró su respaldo. El joven prospecto aseguró sentirse orgulloso del desempeño de su compatriota y se mostró convencido de que volverá a conquistar un campeonato mundial.

“Estoy orgulloso de lo que hizo, de su desempeño. Él nació para esto y él es una estrella. Dios tiene planes con él. Sabemos que va a volver a ser campeón nuevamente”, afirmó.

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A juicio de López de Jesús, la experiencia y las habilidades de Ennis marcaron la diferencia, pero eso no opacó la respuesta que ofreció Zayas sobre el cuadrilátero. Destacó que el puertorriqueño nunca dejó de competir pese a los dos derribos sufridos y calificó el tercer asalto como uno de los mejores que ha visto este año.

“Muchos peleadores hubiesen perdido la cabeza desde ese primer asalto. Él se mantuvo en pelea, demostró ser un guerrero como las leyendas de nuestro país y que tiene todo para estar en las grandes ligas”, sostuvo.

Zayas expuso sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)y de la Organización Mundial de Boxeo (0MB) en la división superwélter ante Jarron “Boots” Ennis en la pelea estelar de la cartelera del sábado. El estadounidense detuvo al boricua en el séptimo asalto, para proclamarse campeón unificado de las 154 libras, mientras Zayas sumó su primera derrota como profesional.

Alberto Motos fue derribado por Juanma López de Jesús en el primer asalto. (Cris Esqueda)

Nueva York es su ciudad

López de Jesús bromeó con que espera volver a pelear en Nueva York, ciudad en la que ha conseguido sus tres nocauts como profesional y donde, asegura, se siente especialmente cómodo.

“Como le dije a Gardy (López) y a Carl Moretti, no me saquen de Nueva York, que esta es mi ciudad, porque cada vez que pisamos allí hay un nocaut. La vibra de Nueva York es otra cosa”, expresó entre risas.

Moretti es vicepresidente de Operaciones de Boxeo de Top Rank, mientras que López se desempeña como director de Estrategia para el Mercado Hispano y Relaciones con los Atletas de la promotora.

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La primera pelea de López de Jesús en Nueva York fue su debut como profesional el 14 de febrero de 2025 ante Bryan Santiago, a quien detuvo en el primer asalto. Regresó el 26 de julio de ese año para medirse contra su compatriota Jorge Luis “El León” González Sánchez y ganó por nocaut en el segundo.

Su tercera pelea fue este sábado, 27 de julio ante Motos, quien se fue a la lona con una recta de izquierda del puertorriqueño.

“Hemos tenido la oportunidad de salir por la vía rápida las tres veces, así que yo creo que esa es mi ciudad ya”, puntualizó divertido.

Sin embargo, más allá del lugar donde dispute su próxima pelea, el invicto tiene claro cuál es su siguiente meta: conquistar el título juvenil de la OMB, un cinturón que le permita comenzar a escalar posiciones en las clasificaciones mundiales.

“Queremos el título juvenil de la OMB. Sabemos que está disponible y ya ha habido conversaciones para disputarlo. Eso es lo que estamos buscando, un título que nos vaya posicionando entre los mejores para quizás en un año y medio o dos años estar peleando por un campeonato del mundo”, afirmó.

Aunque no señaló un rival específico, aseguró que está listo para enfrentar a cualquier oponente que le presente su promotora.