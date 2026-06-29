Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBoxeo
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:¿Cambió realmente la derrota el futuro de Xander Zayas?

Tras caer ante Jaron Ennis, la gran incógnita es si el boricua sigue proyectado como futuro campeón o si debe replantear su ruta

29 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Xander Zayas llegó el sábado al Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, para defender sus títulos de la OMB y AMB de las 154 libras contra Jaron Ennis.Ennis, también invicto, venía de ser doble campeón en el peso welter. Ennis, ahora campeón unificado de las 154 libras.
1 / 7 | ¿Cambió realmente la derrota el futuro de Xander Zayas?. Xander Zayas llegó el sábado al Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, para defender sus títulos de la OMB y AMB de las 154 libras contra Jaron Ennis. - Cris Esqueda
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La primera derrota de Xander Zayas dejó una conclusión compartida entre el entrenador Emilio “Millo” Lozada y el analista de boxeo Gerardo Fernández: el puertorriqueño encontró finalmente a un rival capaz de obligarlo a pelear fuera de su zona de comodidad, aunque ambos coinciden en que el revés no cambia el potencial del joven peleador.

RELACIONADAS
Tags
Xander ZayasOrganización Mundial de BoxeoAsociación Mundial de BoxeoOMBTop RankBoxeo
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: