1 / 7 | ¿Cambió realmente la derrota el futuro de Xander Zayas?. Xander Zayas llegó el sábado al Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, para defender sus títulos de la OMB y AMB de las 154 libras contra Jaron Ennis. - Cris Esqueda
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.
¿Cambió realmente la derrota el futuro de Xander Zayas?
Tras caer ante Jaron Ennis, la gran incógnita es si el boricua sigue proyectado como futuro campeón o si debe replantear su ruta
29 de junio de 2026 - 11:10 PM